Atmosferă destinsă la HCM

După un sezon epuizant, cu meciuri în Liga Naţională şi Liga Campionilor care s-au succedat într-un ritm ameţitor, dar şi cu multe jocuri la lotul naţional pentru cei mai valoroşi dintre componenţii campioanei României, jucătorii de la HCM Constanţa pot aborda mai relaxaţi finalul campionatului. „Suntem campioni. Partida cu Rom Cri Braşov mai contează doar pentru a rezolva şi matematic titlul. Nu va fi un meci greu, însă va trebui să jucăm cu multă atenţie. Suntem extrem de fericiţi că am încheiat bine şi acest sezon. După victoria Odorheiului cu Reşiţa ne-am sunat între noi şi ne-am felicitat. Acum aşteptăm şi Cupa României, pentru că este un trofeu pe care ni-l dorim foarte mult“, a spus portarul Mihai Popescu. Până la disputa de duminică, de la ora 11.00, din Sala Sporturilor cu Rom Cri Braşov, antrenorul Zoran Kurtes a programat doar câte o şedinţă de pregătire pe zi, dorind astfel ca lotul să îşi poată reveni puţin fizic după oboseala acumulată în ultima vreme. Cum disputa cu braşovenii nu poate reprezenta un pericol în vederea obţinerii celor două puncte, Zoran Kurtes îi va menaja pe Csepreghi şi Băiceanu.

MIHAI POPESCU VA AVEA O FETIŢĂ. Portarul campioanei României are un nou motiv de mare bucurie, ieri aflând că va fi tatăl unei fetiţe, soţia Ştefania fiind însărcinată în cinci luni. „Am fost cu soţia la doctor şi la ecografie am văzut că vom avea o fetiţă. Suntem foarte bucuroşi şi abia aşteptăm să se nască să o putem ţine în braţe. Încă nu am hotărât ce nume îi vom pune. Cel mai important este să fie sănătoasă. Eu chiar am visat în urmă cu aproximativ o lună de zile că voi avea o fetiţă cu ochi albaştri, iar visul se pare să s-a adeverit. Este un an extraordinar pentru mine, cu satisfacţii foarte mari, pe toate planurile“, a declarat Popescu.