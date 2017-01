Atmosferă electrizantă la concertul Elton John

Celebrul cântăreţ britanic Elton John i-a încântat, sâmbătă seară, pe cei aproximativ 10.000 de fani prezenţi în Piaţa Constituţiei, cu hituri vechi, dar şi cu melodii noi, pe care le promovează în turneul mondial.

După ce trupa care a cântat în deschiderea spectacolului, VH2, şi-a încheiat recitalul, Sir Elton John a urcat pe scenă în jurul orei 20.00. Apariţia sa pe scenă, îmbrăcat într-un frac negru, cu paiete colorate aplicate pe spate şi mâneci, cu o cămaşă şi ochelari albaştri şi cu părul... zbârlit, a fost instantaneu aplaudată de fani.

Pe durata concertului, Elton John, aşezat la pian, a cântat piese precum: „Saturday Night”, Sacrifice”, „Candle in the Wind”, „Rocket Man” şi „Something About the Way You Look Tonight”. După ce a cântat două ore fără pauză, aşa cum era prevăzut în concertul său, aplauzele îndelungate şi entuziasmate ale fanilor l-au readus pe scenă pe Sir Elton John. Cântăreţul britanic a primit flori, a acordat un autograf unui spectator, trecând, în cele din urmă, înapoi la pian şi alegând o piesă de pe coloană sonoră a filmului „Regele Leu/ The Lion King”. Apoi a mulţumit din nou publicului, din partea sa şi a vechii sale trupe. „Mulţumim că ne-aţi arătat atâta dragoste. Acest cântec este pentru fiecare dintre voi”, a spus Elton John, încheindu-şi concertul cu „Your Song”

Sir Elton John, în vârstă de 63 de ani, a petrecut doar câteva ore în Bucureşti, pentru concertul de sâmbătă seara. Avionul privat al lui Elton John a aterizat la Bucureşti în ziua concertului, la ora 16.30, artistul decolând imediat după finalul show-ului.

Artistul pop a mai concertat la Bucureşti în iunie 2003, pe stadionul Cotroceni. Concertul vedetei pop din acest an a făcut parte din turneul internaţional „World Tour 2010”. Cu o carieră de aproape cinci decenii, cântăreţul britanic Elton John, pe numele real Reginald Kenneth Dwight, a fost ridicat, în 1998, la rang de Cavaler, de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, pentru activitatea muzicală deosebită şi implicarea în acţiuni caritabile.

Artistul, un homosexual declarat, militează de câteva decenii pentru dreptul la liberă exprimare. Elton John este căsătorit, din decembrie 2005, cu David Furnish. Din 2006, când a revenit în atenţie cu albumul „The Captain & the Kid”, artistul nu a mai lansat niciun material discografic.