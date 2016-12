Atmosferă exotică cu „samuraiul” Mazăre

„SUNTEM LA LUPTĂ CU TOŢII... ” Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a făcut din nou senzaţie la Mamaia, sâmbătă seară, într-un costum de samurai, cu zale, săbii şi coif. El a venit înainte de paradă, în parcarea de la Aqua Magic, la pas ferm de nobil războinic şi s-a oprit în dreptul carului alegoric al Princess Summer Club, decorat în stil japonez, unde a salutat respectuos publicul şi a fost întâmpinat de patru misterioase gheişe, cu mişcări suave din evantai. Mazăre s-a pozat cu primii curioşi, şi-a etalat mişcările de luptă şi s-a urcat apoi în ultimul car, pentru a se alătura, triumfător, coloanei mobile. Pe traseu, Mazăre i-a salutat, în stilul îndepărtatului Orient, pe toţi cei care s-au oprit din orice activitate pentru a asista la paradă şi a fotografia carul alegoric. Mulţimea de turişti, dar şi de constănţeni, a răsplătit cu aplauze mega-spectacolul stradal, pe măsură ce carul şi-a continuat, lent, drumul către Cazino.

„Aceasta este o costumaţie care mă caracterizează... Sunt luptător şi un om de onoare, iar toată viaţa mea am avut multe gheişe şi o să mai am. Am interpretat roluri care mă definesc. Amândouă săbiile sunt pentru ştim noi cine... pentru Chioru’! Data viitoare voi fi costumat în ceva cu litera „M” de la Mazăre... Voi fi Maharajah! Suntem la luptă cu toţii, mai avem o săptămână, să sperăm că o să învingem!”, a declarat primarul Radu Mazăre.

„FROM ROMANIA TO THE WORLD... WELCOME TO MAMAIA!” Primarul Radu Mazăre a coborât din carul Princess Summer Club în Piaţeta Cazinoului, la Fashion Corner, unde a fost întâmpinat de superbele fotomodele Fashiontv şi, bineînţeles, de mulţimea dornică de amintiri foto alături de „samurai” şi misterioasele gheişe.

La Fashion Corner-ul care face parte din cadrul proiectului „Tourism Summer Festival 2012”, iniţiat de Primăria Constanţa, în parteneriat cu Fashiontv, a avut loc un eveniment prezentat de actriţa Tania Budi şi realizatorul Fashiontv Claudiu Constantin, în cadrul căruia modelele au defilat îmbrăcate în rochii semnate de designerul Dana Budeanu.

Surpriza de proporţii pentru cei prezenţi sâmbătă la Fashion Corner a fost prezenţa producătorului muzical constănţean Costi Ioniţă, care nu a venit să cânte, ci să participe la filmările următorului videoclip al piesei produsă de el pentru Celia şi Mohombi, intitulată „Love 2 Party”. Toţi cei prezenţi, inclusiv primarul Constanţei, au participat activ la realizarea câtorva cadre. Costi şi Mazăre au strigat, lăsându-se filmaţi: „From Romania to the world... Welcome to Mamaia!”, iar mulţimea a ridicat mâinile şi a ovaţionat.

Costi Ioniţă a declarat: „Va fi un videoclip internaţional, ce va promova turismul românesc. M-am consultat cu primarul Radu Mazăre în acest sens şi am contribuit amândoi cu idei comune. Materialul va fi lansat în perioada imediat următoare. O să fie ceva foarte tare... Forza!”.