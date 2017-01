Atmosferă încinsă la FC Farul

ŞEDINŢĂ CU JUCĂTORII. Seria “neagră” din ultimele etape, dar mai ales jocul slab al echipei, a declanşat o mică furtună în lotul Farului înaintea derby-ului cu Săgeata Năvodari, programat vineri, de la ora 19.00, pe teren propriu, în etapa a 24-a a Ligii a II-a la fotbal. Nemulţumiţi de atitudinea jucătorilor, oficialii grupării de pe litoral au convocat rapid o şedinţă, cerându-le lui Liviu Ştefan şi compania să strângă rândurile înaintea întâlnirii cu năvodărenii. „Am avut o şedinţă, în care am vorbit cu fiecare jucător despre situaţia sa. Şi-au luat toţi angajamentul că o să se străduiască mai mult şi că o să dea totul pe teren, iar acest lucru se va vedea în disputa de vineri. Nu ştiu ce s-a întâmplat, dar în ultimele trei etape au fost la pământ. S-ar putea să se simtă faptul că cei veniţi la începutul returului nu au jucat decât foarte puţin în prima parte a campionatului şi au fost nepregătiţi din punct de vedere fizic. Cred că din actualul lot doar vreo cinci jucători ar merita să rămână în vară şi să facă faţă luptei promovare. Îmi pare rău pentru că le-am spus tuturor că fiecare meci este un nou examen. Nu au înţeles că venirea la Farul este o şansă mare, pentru că pot juca la acest nivel. Nu vor sau nu pot. Cu această atitudine, la finalul campionatului, când vom trage linie, nu vor mai juca nici măcar la judeţ”, a spus antrenorul Gică Butoiu. Tehnicianul constănţean speră totuşi că elevii săi vor reuşi o minune şi se vor bate de la egal la egal cu Săgeata. „După meciul cu Dinamo II mi-aş fi dorit să fac mai multe schimbări în lot, dar nu am alţi jucători. Dacă Niţescu şi Paşcovici s-au antrenat normal, Vajou şi Abuzătoaie sunt în continuare indisponibili. Ne va fi foarte greu, pentru că suntem într-o cădere inexplicabilă, iar pe jucători pare să nu-i intereseze. Fiind un meci de orgoliu, sper ca ei să-şi revină şi să scoatem un rezultat onorabil, chiar dacă vom evolua împotriva unei echipe foarte bune, care are şanse mari să termine pe locul secund”, a completat Butoiu.

OBIECTIV CLAR. Tehnicianul constănţenilor a mărturisit că obiectivul pentru actualul final de campionat este ca echipa să fie programată meci de meci şi să evite astfel desfiinţarea. „Cu excepţia celor din galerie, cărora le mulţumim că ne sunt alături, puţină lume ştie situaţia prin care trece clubul. În fiecare săptămână, se fac eforturi uriaşe, se plătesc datorii de câte 500 de milioane de lei, pentru a putea fi programaţi. De aceea nu avem un lot numeros şi valoros. Pentru moment s-a lăsat deoparte echipa, pentru a se acoperi datoriile către foşti jucători. Vrem să terminăm campionatul, iar din vară situaţia se va schimba”, a explicat Butoiu, care nu se teme că Farul ar putea termina sezonul pe loc retrogradabil: „Nu cred că Steaua II ne mai poate depăşi. În plus, meciul cu CF Brăila va fi reprogramat, cel mai probabil pe 11 mai”.