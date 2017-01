Atmosferă magică de Crăciun cu „Armonia”

Corala „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului a însufleţit sâmbătă seară, preţ de o oră, atmosfera de la Maritimo Shopping Center şi le-a smuls constănţenilor care au trecut prin zona info-desk a complexului zâmbete sincere, oprindu-i minute în şir din deja tradiţionala „goană” după cumpărături.

TRADIŢIE ŞI MODERNISM Soliştii vocali ai „Armoniei”, în frunte cu dirijorul arhidiacon drd. Iulian Dumitru, au susţinut un concert de excepţie, luându-i prin surprindere pe cei care intrau în Maritimo, rezonanţa vocilor puternice ale soliştilor, amplificată de sistemul de sunet, reuşind să creeze o ambianţă inedită pentru un complex comercial. Nu mică le-a fost surpriza constănţenilor care s-au oprit şi au urmărit desfăşurarea scenică atunci când, după o serie de colinde tradiţionale şi piese cu încărcătură spirituală puternică, corala a interpretat şi piese din repertoriul internaţional, precum „Jingle Bells”, „Rudolf the Red Nose Reindeer” sau „White Christmas”.

„Am adus într-un spaţiu comercial muzica tradiţională, apropiată de sufletul românesc. Am avut chiar şi piese străine, ce-i drept, un colind în franceză, unul în ucraineană, dar şi un colaj potrivit în limba engleză. Am căutat să mulţumim întregul public astfel. Toată luna decembrie este foarte încărcată pentru noi, susţinem astfel de concerte în toată ţara, la începutul lunii am fost şi în Spania. În 2014 avem proiecte importante, avem o colaborare cu Institutul Cultural Român (ICR) şi sperăm să bucurăm, la anul, inimile românilor de peste hotare, din marile oraşe ale lumii”, a declarat arhidiaconul Iulian Dumitru. Acesta le-a transmis şi un mesaj cald constănţenilor, în prag de Crăciun: „Să ne dorim mai multă bunătate, mai multă linişte şi să fim mai toleranţi. Să nu renunţăm la credinţă, pentru că, fără ea, omul e o fiinţă care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri”.

RECUNOAŞTERE INTERNAŢIONALĂ Anul acesta, corala „Armonia” s-a întors de la Campionatul European al Corurilor de la Graz, Austria, cu patru distincţii: Marele Premiu la secţiunea Cor bărbătesc, două medalii de aur la secţiunile Folclor şi Cor bărbătesc, precum şi o medalie de argint la secţiunea Muzică sacră. Corala Arhiepiscopiei Tomisului a fost dublu medaliată cu aur şi în vara lui 2012, la Olimpiada Internaţională „World Choir Games“ din SUA.

REPREZENTAŢII ZILNICE Acest recital a reprezentat doar una dintre surprizele pe care constănţenii le-au găsit pe scena din Maritimo, întrucât ieri seară a susţinut un concert special şi corala „Cuvânt Bun”, acompaniată de orchestra condusă de maestrul Ion Tiţa Bibu. Astăzi, de la ora 18.00, tot pe scena din Maritimo, orchestra maestrului Tiţa Bibu va susţine un nou recital de sărbători.