Atmosferă tensionată în curtea Farului

Eşecul de vineri seară a încins atmosfera la FC Farul, scurtcircuitînd legătura dintre antrenorul principal Marius Şumudică şi preşedintele executiv al grupării de pe litoral, Mircea Crainiciuc. Ultimul a anunţat că negociază aducerea a trei jucători în această săptămînă, Dănuţ Perjă (liber de contract), Petar Jovanovic şi Bogdan Panait (ambii de la FC Vaslui), însă a uitat să-l anunţe şi pe tehnicianul constănţean. “Nu ştiu nimic despre astfel de negocieri. Eu am vorbit doar cu Dănuţ Perjă şi atît”, a explicat Şumudică. “Sîntem în discuţii cu cei trei, dar mai avem timp de transferuri pînă la sfîrşitul acestei luni”, a declarat Crainiciuc. De altfel, relaţiile dintre cei doi s-au deteriorat încă dinaintea startului Ligii a II-a, cînd Şumudică a fost la un pas să plece de la Farul, după ce conducerea clubului nu şi-a achitat la timp obligaţiile financiare către jucători. Tehnicianul s-a arătat şi ieri dispus să renunţe la scaunul de antrenor, dacă nu este dorit de oficialii clubului. “Dacă cineva consideră că sînt vinovat şi nu mă mai vrea la club, eu plec. Am discutat cu patronul şi a fost în asentimentul meu. M-a auzit şi el cînd le strigam jucătorilor să nu joace la ofsaid şi nu are ce să-mi reproşeze. Eu am un contract fix, un obiectiv şi trebuie să vedem dacă putem promova. Dacă nu, ne aşezăm la masa tratativelor, ne strîngem mîinile şi reziliem contractul”, a adăugat antrenorul constănţean, care nu a exclus varianta demiterii: “Mă aştept la orice. Nu sînt dorit de toată lumea. De fapt, nu am fost dorit de toată lumea încă de la început”.

Încă supărat după înfrîngerea cu Chiajna, antrenorul Farului a anunţat măsuri dure împotriva jucătorilor. “Pentru mine a fost cel mai mare şoc şi nici acum nu am răspuns pentru ceea ce s-a întîmplat. M-au perceput ca pe un băiat bun, dar s-au înşelat şi unii dintre jucători vor avea parte de surprize în această săptămînă. Unii vor merge la echipa a doua şi vor sta acolo pînă vor dovedi că merită să-i iau din nou în calcul. Trebuie să înţeleagă şi ei că sînt vinovaţi. Şi din cauza lor s-a retrogradat, chiar dacă au dat vina pe altcineva”, a spus Şumudică. Primii vizaţi de această măsură sînt cei care au avut un dialog încins cu fanii la finalul întîlnirii cu Chiajna.

Tot ieri, Mircea Crainiciuc a fost la Bucureşti, unde a avut loc o şedinţă a Consiliului Director al clubului de litoral. În urma discuţiilor, mai mulţi jucători vor fi trimişi la echipa a doua, iar dacă nu se va obţine o victorie, sîmbătă, la Brăneşti, în etapa a 3-a, vor fi aplicate amenzi usturătoare.