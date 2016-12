Atragerea de fonduri europene, prioritară

INVESTIŢII CU FONDURI EUROPENE Pentru oraşul Hârşova, singura sursă de finanţare pentru proiectele de infrastructură au fost fondurile europene. Începând cu anul 2008, Primăria oraşului Hârşova şi-a concentrat atenţia aupra proiectelor europene. „Bugetul local nu ne permitea să facem investiţiile care s-au realizat până în prezent sau care sunt în curs de realizare. La început am avut o serie de probleme cu firmele de consultanţă, care ne-au solicitat foarte mulţi bani pentru întocmirea proiectului. Având în vedere că bugetul pentru confinanţare a fost limitat, am continuat colaborarea cu firmele de consultanţă care ne-au acceptat condiţiile. Cu alte cuvinte, din 2009 nu am lucrat decât cu firmele de consultanţă care au acceptat să le plătim 10% din valoarea contractului la predarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice, 10% când am semnat contractele de finanţare şi 80% în momentul când am primit fondurile pentru proiectele respective. Numai aşa am putut să depunem o mulţime de proiecte, cea mai mare parte a acestora având deja finanţarea”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag.

SPRIJIN El a precizat că în baza proiectelor aflate deja în implementare sau care urmează în scurt timp să fie demarate, fiind deja semnate contractele de finanţare, în oraşul Hârşova ar urma să fie investiţi aproximativ 100.000 de lei. „Mai mult de jumătate din această sumă o reprezintă investiţia pe care o face Consiliul Judeţean Constanţa, prin RAJA. Este vorba de staţia de epurare şi de cele trei staţii de pompare ce vor fi realizate în Hârşova. De asemenea, tot prin RAJA se vor face opt foraje pentru a găsi pentru locuitorii oraşului o apă mult mai bună. Acestui proiect i se va alătura un altul, de refacere şi reabilitare a 25 de kilometri de drumuri interioare, proiect finanţat prin PNDI, pentru care am semnat deja contractul de finanţare, urmând ca, până pe 30 aprilie, să se depună ofertele pentru atribuirea lucrărilor”, a spus primarul.