Atribuţii sporite pentru noua structură de ordine publică

Aşa cum spunea primarul Radu Mazăre, Poliţia locală va fi funcţională abia în toamna acestui an, pentru că trebuie depăşite mai multe etape birocratice. „După finalizarea sondajului, noi trebuie să ne înfiinţăm ca şi Poliţie Locală. Facem toate procedurile pentru ca, la prima şedinţă de Consiliu Local (CL), să putem aproba înfiinţarea acestei structuri. După înfiinţare, la o următoare şedinţă, fie ea şi extraordinară, trebuie aprobat regulamentul de funcţionare al Poliţiei Locale. După aceea, în baza condiţiilor stabilite de CL, trebuie făcute demersurile la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru a putea organiza concursurile de angajare. După acest pas, ministrul Administraţiei şi Internelor va trebui să dea un ordin care va stabili centrele MAI, unde aceşti poliţişti locali vor face cursurile de pregătire. După ce se rezolvă şi problema angajării urmează luarea măsurilor de uniforme. Vor trebui făcute licitaţii pentru uniforme”, a declarat directorul Poliţiei Comunitare, Vasile Bălan. El a precizat că este pentru prima oară în România când se modifică sistemul de ordine publică. „Potrivit noii legi, se va înfiinţa la nivel local Comisia de Ordine Publică formată din primar, şeful Poliţiei Judeţene, şeful Poliţiei Locale, secretarul primăriei şi trei consilieri locali. Atribuţiunile acestei comisii sunt de aprobare a regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale şi, pentru prima oară în România, elaborează planul de ordine şi siguranţă publică al localităţii. În acest plan sunt trecute toate elementele de ordine publică, adică poliţie locală, poliţie naţională, jandarmerie. Se vine cu acest plan în faţa CL, iar după ce se aprobă, devine lege pentru toată lumea”, a spus Bălan. În ceea ce priveşte dotarea poliţiştilor locali, numai cei din sistemul de ordine publică vor fi dotaţi şi echipaţi cu tot ce are un poliţist de la poliţia naţională: pistol cu glonţ, cătuşe, baston, lanternă, spray iritant, iar pentru infractorii care nu pot fi imediat identificaţi, va exista la sediul Poliţiei Locale o încăpere unde vor putea fi reţinuţi până la 12 ore pentru identificare. „Poliţiştii locali vor avea atribuţii în domeniul liniştii şi ordinii publice, în domeniul circulaţiei, în domeniul inspecţiei în construcţii şi afişaj stradal, în domeniul protecţiei mediului şi al evidenţei populaţiei, adică cele de identificare a celor care stau fără forme legale. În domeniul circulaţiei atribuţiile vor fi crescute”, a mai spus Bălan. În ceea ce priveşte angajarea, primarul Mazăre a spus că are cunoştinţă despre un proiect legislativ prin care prioritate la angajarea în cadrul Poliţiei Locale ar avea poliţiştii disponibilizaţi din cadrul Poliţiei Naţionale. „Este deocamdată la nivel de proiect, dar mi se pare puţin ciudat având în vedere declaraţiile ministrului de Interne, care dă afară beţivii şi corupţii şi pe care trebuie să îi angajăm noi. Cred că cel mai bine ar fi un concurs la liber pentru toată lumea”, a spus Mazăre. Noua Poliţia locală va fi formată din actualii poliţişti comunitari şi angajaţii din cadrul Corpului de Control al Primăriei, care, în prezent, însumează 102 persoane. „Până la 371, avem nevoie de încă 269 de persoane, adică numărul posturilor scoase la concurs. Salariile vor fi aceleaşi ca ale oricărui angajat al Primăriei”, a precizat Bălan. În ceea ce priveşte structura organizatorică, primarul Constanţei a spus că existau două modalităţi de înfiinţare: ca structură juridică independentă sau ca direcţie în cadrul Primăriei. „Am optat pentru a doua variantă, pentru a nu mai avea angajaţi la birouri, adică contabil, jurist, salarizare. Important este să avem cât mai mulţi poliţişti pe străzile oraşului. Vreau să facem pentru poliţiştii locali şi nişte puncte în care pot fi găsiţi într-un anumit interval orar, poate la cluburile de pensionari, nu ştiu încă, este un aspect la care încă ne mai gândim”, a explicat Mazăre.