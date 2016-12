Au ajuns la fundul sacului… bugetar

Apropierea sfârşitului de an dă fiori reci primarilor de comune din judeţul Constanţa, care se tem că nu vor avea bani nici măcar pentru salariile angajaţilor. În comuna Ciobanu, cu toate economiile bugetare, se pare că s-a ajuns la fundul sacului. „Ultimele luni ale anului vor fi foarte dificile din punct de vedere financiar. Încasările la bugetul local sunt slabe, sprijinul guvernamental nu prea există, iar noi trebuie să găsim soluţii să supravieţuim. Va fi foarte greu să avem şi bani de salarii în ultima lună, asta ca să nu zic în ultimele două luni ale acestui an. Noi am încercat să diminuăm cât mai mult cheltuielile la nivel local. De exemplu, lucrările de infrastructură din comună au fost realizate cu forţă de muncă proprie şi cu societatea Consiliului Local. Singura noastră speranţă este semnarea contractului cu reprezentanţii firmelor pentru cele două parcuri eoliene, variantă care ne-ar oferi o gură de oxigen din punct de vedere financiar”, a declarat primarul comunei Ciobanu, Tudorel Gurgu.