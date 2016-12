Au apărut biciclete la stațiile de bike-sharing... dar „a fost doar un demo“

A fost cât pe ce să credem că sistemul de bike-sharing la care Primăria Constanța tot lucrează de trei ani a intrat în funcțiune. Asta după ce, la începutul săptămânii, am putut vedea biciclete la unele dintre stațiile montate de mai bine de un an, în tot orașul. Din păcate, lucrurile nu stau atât de bine cum am crezut. Sau, după cum spune un banc destul de cunoscut, „a fost doar un demo”.

Dacă până anul acesta părea că proiectul „Black Sea Bike”, pe care Primăria Constanța îl derulează de mai bine de trei ani, era mai mult o tentativă eșuată de a stimula turismul și circulația pe două roți în municipiu, în ultimele câteva luni s-au făcut progrese destul de mari. E drept că nu vom putea să împrumutăm biciclete până la sfârșitul anului, dar măcar știm că avem mari șanse să facem acest lucru anul viitor, de îndată ce se va încălzi vremea. În ultimele luni, au fost achiziționate cartelele în baza cărora se vor putea împrumuta bicicletele și au fost instalate softurile fără de care sistemul de bike-sharing nu poate funcționa, în stațiile montate de mai bine de un an. Mai mult, la începutul acestei săptămâni au putut fi observate primele biciclete montate în rasteluri. E drept că au stat foarte puțin timp, doar cât să se facă probe în care să se testeze funcționarea sistemului. Însă au stat suficient de mult pentru ca unii constănțeni vigilenți să le imortalizeze. Potrivit reprezentanților Primăriei Constanța, bicicletele au fost montate temporar luni, 5 decembrie, pentru efectuarea unor probe. „După ce testele au fost finalizate, bicicletele au fost puse din nou în depozit, urmând să fie scoase și montate în primăvară, când sistemul va deveni funcțional. Din păcate, acest sistem nu poate funcționa în timpul iernii, pentru că stațiile nu merg la temperaturi mai mici de 5 grade Celsius”, au declarat reprezentanții Primăriei Constanța.

CUM FUNCȚIONEAZĂ SISTEMUL

Proiectul în cauză presupune realizarea unui sistem de bike-sharing în Constanța, Mamaia și orașul bulgăresc Balcic, ce le-ar permite locuitorilor și turiștilor să împrumute o bicicletă cu care se pot plimba liberi prin oraș. În teorie, oamenii își pot procura vehiculul pe două roți de la oricare dintre cele 24 de stații amenajate în oraș, în baza unei cartele magnetice (obținută în prealabil de la Primăria Constanța) care trimite un semnal prin care se deblochează bicicleta din rastel.