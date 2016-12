Au aşteptat scrisoarea fiului timp de 15 ani

FĂRĂ URMĂ Părinţii unui bărbat în vârstă de 43 de ani, din localitatea constănţeană 23 August, trăiesc o adevărată dramă după ce fiul lor a plecat de acasă în urmă cu aproape 15 ani. Au aşteptat în zadar o veste de la el, o scrisoare, un semn că încă mai este în viaţă. Timpul a trecut însă şi Mihai Soare, băiatul lor, nu le-a scris nici măcar un rând... Ar vrea ca măcar acum, la bătrâneţe, să afle ce s-a ales de fiul lor care, la vârsta de 28 de ani şi-a părăsit brusc familia, ţara, soţia şi copilul şi a dispărut în neant, alături de adepţii MISA. Îşi amintesc cu lacrimi în ochi toamna anului 1996, atunci când băiatul, care doar ce împlinise 28 de ani, i-a anunţat că pleacă. „Când l-am condus la poartă, ne-a spus: „Aici nu am reuşit. Vreau să plec în Grecia, să fac acolo facultatea de psihologie, să încerc să-mi construiesc un viitor în altă parte. Vă trimit o scrisoare peste şapte ani, ca să vă spun despre mine. Până atunci, vreau să mă lăsaţi să îmi urmez calea. Nu mă deranjaţi!”, povesteşte Gherghina Soare, mama bărbatului. A plecat după ce a primit o scrisoare din străinătate. „Nu ştim cine l-a îndemnat să plece, cine i-a trimis acea scrisoare... Divorţase de soţia lui şi era destul de dezamăgit. Căsnicia lor durase în jur de cinci ani. Le făcusem o nuntă ca în poveşti... Lucra ca inginer la Colibaşi, se mutase împreună cu soţia lui la Piteşti. Aveau împreună un copil care acum merge la facultate şi pe care nu l-a mai văzut de atunci. Am tot aşteptat în anii care s-au scurs să primim măcar o veste de la el, un telefon, dar acest lucru nu s-a întâmplat până în ziua de azi. Nu mai ştim absolut nimic despre el. Între timp, soţia lui s-a recăsătorit”, povesteşte Gherghina Soare. Ea crede că fiul ei este mort: „Am vrut să încep să-i fac pomeni ca la morţi, dar popa a zis să mai aştept. Dacă l-aş vedea pe Bivolaru, i-aş da foc cu mâna mea. Numai nemernicul ală mi l-a luat! Să-mi dea fiul înapoi!“.

PRACTICA YOGA Părinţii lui Mihai Soare spun că fiul lor practica yoga. „Făcea yoga din 1990. Era în MISA, cu Gregorian Bivolaru. La început executa doar unele exerciţii, în camera lui, în care se încuia. Mai apoi au apărut şi unele schimbări. Ne-a spus că nu mai vrea să mănânce carne de pasăre sau ouă. Era în continuare comunicativ, dar am observat unele schimbări. Într-o vară a mers la Costineşti, ca să participe la spirala aceea a lor. Nu ştiu sigur ce făceau acolo, am văzut şi eu mai târziu la televizor. În vara aceea nu a mai stat acasă, a mers acolo cu ei. Cred că în Grecia a plecat cu alţi yoghini”, spune tatăl dispărutului, Nicolae Soare. Tot ce îşi doresc oamenii acum este să afle dacă fiul lor mai trăieşte şi să-l mai vadă măcar o dată. „Aş vrea să ştiu unde este şi dacă îi este bine. E îngrozitor ca un om să dispară pur şi simplu şi să nu mai dea niciun semn. Nu ştim absolut nimic despre el. Dacă mai trăieşte, dacă nu cumva a murit între timp... Nu înţeleg de ce în tot acest timp nu a încercat să ne scrie.... De aceea ne-am hotărât să mergem la Poliţie şi să facem această încercare de a da de urma lui. Sper ca ei să ne poată ajuta”, spune Gherghina Soare. Oamenii au reclamat dispariţia lui Mihai Soare la Secţia 3 de Poliţie Rurală Mangalia. Poliţiştii au deschis o anchetă, în încercarea de a da de urma bărbatului. Acesta are înălţimea de 1,70 - 1,75 metri, constituţie atletică, păr brunet ondulat, ochi negri. Persoanele care pot furniza informaţii referitoare la acest caz sunt rugate să apeleze linia unică 112 sau dispeceratul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, la numărul de telefon 0241.611.364.