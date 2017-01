Au avut zile

01:35:11 / 23 Mai 2015

il regret pe piciu

Daca cumva vede acest mesaj vreau sa stie ca nu am uitat niciodata ca am dormit la el acasa ca am mancat si eu acasa si ca fratimiu mai mare a fost ca un frate pentru el cu bune cu rele dumnezeu sper ca la iertat si ca la luat langa el dumnezeu sa il ierte imi pare rau stefane ca nu mai esti langa noi frate ionut articuci sunt eu