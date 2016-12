Au bătut un… dozator de suc

Hotelurile devastate de huligani, străzile blocate de grupuri de tineri beţi şi bătăile cu scutierii rămîn doar o amintire neplăcută a acelor ani cînd petrecerile de 1 Mai scăpau de sub control. În acest an, jandarmii de la Gruparea mobilă „Tomis”, care au asigurat ordinea publică, în perioada 1 - 3 mai, în staţiunile Vama Veche, 2 Mai, Costineşti şi Neptun, inclusiv la concertele desfăşurate în aceste localităţi, nu s-au confruntat cu incidente periculoase. Singurele intervenţii au fost la solicitarea prin numărul de urgenţă 112, pentru aplanarea unor conflicte spontane, apărute între cîteva grupuri de tineri gălăgioşi, pe fondul consumului exagerat de băuturi alcoolice. Din spusele oamenilor legii, tot din motive bahice, în noaptea de 1 spre 2 mai, în jurul orei 23.00, doi tineri din Mangalia, Daniel Glivan, de 18 ani, şi Gabriel Delu, de 21 ani, ambii din Mangalia, au “pedepsit” un dozator de suc pînă l-au distrus. Paguba acestui act justiţiar a fost estimat de jandarmi la suma de 2.000 euro, iar pe numele celor doi au fost întocmite dosare penale, sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de distrugere.