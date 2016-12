Au bătut un polițist și acum merg la pușcărie

21:27:07 / 02 Decembrie 2014

IMPUSCATII IN ROTULE

DOMNILOR POLITISTII STATUL VA DOTAT CU PISTOALE SI AVETI SI BAZELE LEGALE IN SITUATIA VOASTRA DE A FOLOSIII PISTOALELE DIN DOTARE. VA ESTE TEANA CA VETI FII TIRIITI IN FATA PROCURORULUII ?NU VA VA GASII NIMENI VINOVAT DACA SE FACE TOTUL LEGAL .INVATATI DOMNILOR SA SCOATETII ARMA DIN TOC ,CA PE VIITOR INFRATCTORIII VOR SCOATE EI PISTOLUL SI DE FRICA PUTETI FI CHIAR MORTI LASIND IN URMA VOASTRA NEVESTE FARA SOTI SI COPII FARA UN TATA........