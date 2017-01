Au căzut în gol de la şapte metri

22:32:15 / 07 Ianuarie 2014

HEI...inspectoratul,nu sunteti gata cu cercetarile domnilor, sau va luati spaga si voi de la astia, pentru acoperirea sau tergiversarea probelor, privind lacunele acestei societati care culmea se descurca cu astfel de evenimente, bine la voi oricum nu ar fi prima colaborare de acest gen, doar ca uite mai verificam si noi bunul demers despre care faceti vorbire in rapoartele dvs. Dragilor respectati legea privind protectia si siguranta muncii, dar respectati-o intocmai fara privilegii, suntem cu ochii si pe voi. Altfel spus aceasta societate are destule lucruri pe care le acopera ...ex. un Director Tehnic cu cazier judiciar (condamnare), cativa condamnati si multi hoti, incepand cu Directorul General, domnul DORU, persoane introvertite,dar cu influente mai peste tot, deh avem puterea celui cu restrictii de a parasi tara, stiti cu toti dar va place colaborarea. Atentie domnilor inspectori ca "ochii din umbra vad, tot..."