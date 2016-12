Au condus sub influența alcoolului și s-au trezit cu dosare penale!

Inconștiența unor șoferi este fără margini. Polițiștii din județul Constanța prind în ultima perioadă din ce în ce mai mulți conducători auto aflați sub influența alcoolului. În noaptea de 9 spre 10 martie, polițiștii Secției 3 Rurale Mangalia din Albești au depistat un bărbat în vârstă de 41 de ani, din localitatea Arsa, care conducea un autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice şi fără permis. În aceeași noapte, oamenii legii au mai descoperit alți patru șoferi băuți. Poliţiştii Secţiei 9 Rurale Topraisar, de la Postul din Mereni, au depistat un tânăr de 21 de ani, din localitatea Amzacea, care a condus un autoturism deși se afla în stare de ebrietate. Agenții din cadrul Poliţiei municipiului Medgidia au depistat un individ de 52 de ani, din oraș, care conducea o mașină cu autorizaţia de circulaţie expirată, fără a poseda permis şi fiind sub influenţa băuturilor alcoolice. Poliţişti din cadrul Secţiei 7 Rurale Hârşova au prins un bărbat de 34 de ani, din localitatea Ciobanu, care se afla la volan deși era tot sub influența licorii lui Bachus. În aceeași noapte, agenții Serviciului Rutier au depistat un tânăr în vârstă de 28 ani, din localitatea Cumpăna, care a condus un autoturism în municipiul Constanţa după ce a consumat băuturi alcoolice. În noaptea de 10 spre 11 aprilie, polițiștii din Cogealac au oprit un șofer în vârstă de 40 de ani, din localitate, care conducea fiind amețit de aburii alcoolului. În toate aceste cazuri, șoferii turmentați s-au trezit cu dosare penale și cu permisele suspendate.