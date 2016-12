Au curs lacrimi de bucurie. Pompierii le-au oferit cadouri copiilor cu dizabilități

Le-au văzut pe toate la viața lor! Au stins incendii violente, au salvat oameni în timpul inundațiilor și au intervenit în cazul celor mai cumplite accidente rutiere petrecute în județul Constanța. Pe toate le-au trăit pompierii constănțeni, dar parcă niciodată nu au fost mai emoționați decât vineri. Militarii au mers la centrul de plasament "Traian", acolo unde le-au făcut o surpriză copiilor cu dizabilități. Reamintim că militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) "Dobrogea" au donat marți sânge, iar cu bonurile de masă obținute au făcut piața pentru copiii sărmani de la centrul de plasament. Pe lângă alimentele cumpărate, militarii au adus de acasă și mai multe haine pe care le-au dat, vineri, micuților. Pompierii au adus în curtea centrului de plasament și o autospecială de stingere și au făcut o demonstrație specială pentru cei mici. „Am învățat de la domnul pompier cum se stinge un incendiu. Nu am văzut niciodată o mașină de pompieri și nu i-am văzut niciodată în acțiune. Aș vrea și eu să ajung ca ei când o să fiu mare", a declarat un puști de la centrul de plasament.

Obișnuită să dea informații presei despre acțiunile-limită la care participă militarii, purtătorul de cuvânt al ISU "Dobrogea", Anca Chiriță, abia și-a putut stăpâni emoțiile. „Recunosc, mi-au dat lacrimile. Mărturisesc, eu și colegii mei nu am mai știut ce să spunem când ne-au luat cei mici în brațe. Chiar dacă aici sunt doar o mică parte din pompierii din județ, vă spun că absolut toți militarii au contribuit la această acțiune. Am adus bunuri cât am putut. Fiecare coleg a adus și hăinuțe, jucării de acasă. Deja mă gândesc să facem o acțiune comună alături de colegii de la Ambulanță, de 1 iunie, și să ne întoarcem la ei", a spus Anca Chiriță.

Pentru o zi, pompierii au devenit cei mai buni prieteni pentru acești copii necăjiți. Cel mai important pentru ei este să știe că nu sunt respinși de societate. „Comunitatea s-a deschis și vine spre noi. Acesta este cel mai important lucru! Atunci când societatea face un pas spre noi și noi unul către societate, înseamnă că ne-am îndeplinit țelul. Ei sunt copii ca toți ceilalți și merită un loc în societate. Discuțiile cu pompierii au fost foarte importante pentru ei. Au primit sfaturi de la militari", a declarat Liana Panaitescu, directorul centrului de plasament "Traian".

