Au dat 2.000 de lei pentru o lucrare fără garanţie

Rolul contractului încheiat între consumatori şi prestatorii de servicii este acela de a apăra drepturile beneficiarului şi de a stabili o serie de drepturi şi obligaţii pentru acesta. Nu toată lumea înţelege însă acest lucru, motiv pentru care, unele persoane, se mai bazează încă doar pe cuvîntul dat de prestatorul de servicii. Este şi cazul Corneliei şi lui Virgil Olaru. În urmă cu trei săptămîni, Cornelia a observat că vecinul de deasupra îşi izola pereţii exteriori ai apartamentului. „Am vorbit cu muncitorii şi i-am întrebat cît m-ar costa o asemenea lucrare. Mi-au spus că este vorba de 65 de lei pe metru pătrat şi că eu am 50 de metri pătraţi, deci, suma totală ar fi fost de 3.250 de lei. Am acceptat şi i-am aşteptat să înceapă lucrarea”, povesteşte Cornelia Olaru. Din păcate, ceea ce nu ştia femeia în momentul în care a acceptat preţul impus de muncitori, era că suprafaţa exterioară a apartamentului era de numai 36 de metri pătraţi. Salvarea a venit de la un alt vecin care i-a angajat pe muncitori pentru a-i izola termic apartamentul. Acesta le-a spus atît muncitorilor cît şi familiei Olaru că suprafaţa este mai mică. „Dacă nu era vecinul nostru, nu aş fi ştiut. Le-am spus muncitorilor şi le-am comunicat că nu le voi plăti decît 2.400 de lei. Am convenit ca o parte din sumă să o plătim înainte de începerea lucrărilor, iar restul la final. Avansul a fost de 2.000 de lei, restul de 400 de lei trebuind să-i plătim pînă la sfîrşitul lui decembrie”, afirmă Cornelia. Naivitatea soţilor Olaru şi-a spus însă din nou cuvîntul: ei nu au cerut nici chitanţă pentru suma plătită şi nici contract pentru lucrarea efectuată, în care să se specifice clar termenul de finalizare al lucrărilor, modul de plată sau calitatea lucrării. Acum, lucrarea este aproape terminată, iar soţii Olaru îşi dau seama că nu au nici un act. „Nu ştiu ce garanţie am şi nu pot dovedi cu niciun act faptul că am plătit 2.000 de lei. În plus, muncitorii s-au răzgîndit şi ne cer să plătim acum restul banilor. Este greşeala noastră, că nu am cerut un contract de la început”, a spus Virgil Olaru. Din nefericire pentru ei, acum este prea tîrziu pentru a mai putea face ceva. „Încheierea unui contract este vitală pentru consumator. În lipsa unui asemenea act, ei nu pot pretinde nimic de la prestatorul de servicii, iar noi nu putem verifica dacă drepturile le-au fost respectate. Nu putem controla calitatea lucrării, pentru că nu ştim ce parametri ar fi trebuit să respecte. Probleme apar şi atunci cînd există un contract, dar acesta nu este citit cu atenţie de către consumator, care se trezeşte apoi că trebuie să respecte nişte clauze de care habar nu avea. Din totalul plîngerilor pe care le primim la sediul nostru, 40% sînt întocmite de către cei care nu citesc cu atenţie un contract. În asemenea cazuri, noi nu putem interveni cu nimic”, a declarat inspectorul şef adjunct din cadrul Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (OJPC), Gheorghe Trandafir.