Au dat Bac-ul acasă, dar nu au scăpat de camerele video

Prima probă a examenului de Bac, cea de competenţe de comunicare la limba română, s-a încheiat ieri. La Constanţa, 4.876 de elevi au fost înscrişi pentru a susţine proba, dintre care 90 au absentat, conform evidenţei Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) de ieri, până în ora 17.00. În cele trei zile de examinare orală, nu au fost înregistrate tentative de fraudare a examenului şi nici alte incidente deosebite, potrivit vicepreşedintelui Comisiei de Bac, inspector şcolar adjunct prof. Adriana Oprea. La nivelul judeţului Constanţa au existat şi patru elevi care au susţinut proba de competenţe de comunicare la limba română în condiţii speciale, din cauza unor probleme de sănătate. ISJ încearcă în fiecare an să ofere şanse egale absolvenţilor pentru a-şi obţine diploma de Bac, aşa că, atunci când elevii au diverse probleme de sănătate, fie ele fracturi, boli contagioase, sau cerinţe educaţionale speciale (autism, schizofrenie, depresie), profesorii se consultă cu reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) pentru a le oferi posibilitatea să susţină probele acasă sau în săli separate, alături de profesori de sprijin. ”Noi ne consultăm cu cei de la DSP, care ne recomandă, în funcţie de afecţiunile absolvenţilor, ce facilităţi să le oferim, conform legii, pentru a crea egalitatea de şanse pentru toţi elevii de liceu, ca să îşi poată obţine diploma de Bac”, a explicat inspectorul şcolar. Doi elevi din Constanţa, unul diagnosticat cu varicelă şi celălalt cu depresie, au susţinut prima probă de Bac la domiciliu, alături de un membru al comisiei de Bac şi alţi doi profesori asistenţi. Chiar dacă nu au dat examenul în liceul în care au învăţat, elevii nu au scăpat de supravegherea video, camera fiind echipată conform prevederilor legale. Dacă, în cazul bolnavului de varicelă, profesorii din comisie au fost aleşi pentru că suferiseră deja de această boală şi nu mai exista riscul de a o contracta, în cazul elevului depresiv, DSP a decis că acesta are nevoie de un timp mai mare de gândire şi au prelungit intervalul de evaluare cu o oră. Aceeaşi decizie a fost luată şi pentru celelalte două cazuri, de elevi cu cerinţe educaţionale speciale, care au fost evaluaţi în săli separate. Unul dintre ei a avut în sală, pe lângă comisia formată din trei cadre didactice, un profesor asistent, de o altă specialitate, care să-l ajute pe tânăr să redacteze lucrarea. Celălalt caz a avut în plus, pe lângă comisia de Bac, şi un profesor de sprijin, care a fost alături de elev şi pe parcursul anului şcolar. Elevii cu cerinţe educaţionale speciale vor da în aceleaşi condiţii şi probele următoare, iar în cazul bolnavului de varicelă, proba de competenţe digitale va fi susţinută tot acasă, stabilindu-se ulterior condiţiile pentru probele viitoare, în funcţie de evoluţia bolii. Următoarea probă de examinare, cea de competenţe digitale, va începe pe 16 iunie şi se va desfăşura, în funcţie de numărul de elevi din centrul de evaluare, până pe 20 iunie.