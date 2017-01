Au degerat în Serbia! Sute de imigranţi cer deschiderea frontierelor

Câteva sute de imigranţi au protestat, miercuri, în Serbia, cerând deschiderea frontierelor pentru a putea ajunge în Uniunea Europeană, informează site-ul agenţiei Associated Press. "Vă rugăm, deschideţi frontierele!", se putea citi pe pancartele manifestanţilor. Mitingul a avut loc miercuri la prânz în centrul oraşului Belgrad, cu participarea a sute de bărbaţi şi băieţi din state precum Afganistan şi Pakistan. "Vrem ca frontierele să fie deschise, deoarece aici ne-am îmbolnăvit", a declarat Ahmed Osmani, un solicitant de azil din Afganistan. Organizaţiile umanitare au avertizat în mod repetat că imigranţii sunt ţinuţi în temperaturi sub zero grade Celsius. Aproximativ 7.000 de imigranţi extracomunitari sunt cazaţi în tabere din Serbia.