Au devenit infertile după vaccinul contra virusului HPV?

Două surori din Statele Unite spun că din cauza vaccinului de prevenire a cancerului de col uterin au devenit infertile şi chiar au ajuns la menopauză. Madelyne Meylor, de 29 de ani, şi Olivia Meylor, de 19 ani, spun că din cauza vaccinului Gardasil s-au trezit cu probleme de insuficienţă ovariană, iar şansele de a mai avea un copil sunt acum nule, scrie „University Herald“. Vaccinurile Gardasil împotriva virusului HPV, care poate duce la cancer de col uterin, se fac în trei etape. Madelyne Meylor povesteşte că a avut prima menstruaţie la 13 ani. La câteva luni după aceea, Madelyne a făcut primul vaccin. După prima doză, menstruaţia a devenit neregulată, după a doua doză, situaţia s-a înrăutăţit, iar după a treia, fata a fost diagnosticată cu insuficienţă ovariană prematură. În timp, Madelyne a descoperit că a ajuns la menopauză. Sora sa Olivia a trecut prin acelaşi etape şi, potrivit medicilor, nu există nici cea mai mică şansă să mai poată face un copil. Producătorul vaccinului, Merck and Co., susţine că starea fetelor nu are nicio legătură cu vaccinul. Totuşi, în urma analizelor, a fost exclusă varianta în care vinovate pentru situaţia fetelor ar fi alte cauze de ordin genetic. Potrivit Centrului de Control al Bolilor şi Administraţiei Medicamentelor, vaccinul pentru cancerul de col uterin este sigur şi poate preveni o mare parte din cele 18.000 de cazuri de cancer de col uterin care se produc în fiecare an din cauza virusului HPV.