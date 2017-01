Au făcut în scăldătoarea politichiei

Constat că au apărut noi vedete politice pe eşichierul constănţean. Diverse personaje legendare au dispărut cu totul la groapa cu furnici. În anumite momente ale vieţii, politichia e precum femeia. Cînd te ridică, cînd te coboară şi te doboară! Tot mai mulţi politicieni din garda veche, fie de la PD-L, PSD sau PC, ca să trec în revistă principalele formaţiuni politice constănţene, au dispărut fără urmă. Parafrazînd un vechi proverb, pot spune că i-a înghiţit istoria locală, cu toate că nu toţi merită un loc în eşalonul memorialistic. Unii au lăsat ceva în urma lor. Alţii, precum o basculantă scăpată de sub control, doar balast. Cei care au semănat furtună au cules ceea ce merită. Uitarea şi dispreţul celor din jurul lor. Intriganţii au fost răstigniţi de propriile lor intrigi. Cîmpul politichiei constănţene este plin de gropi. Au săpat unii în delir şi au căzut în propria lor groapă. Cei care vin din urmă nu fac decît să-i îngroape definitiv. În politică, precum în fotbal, dacă nu prinzi echipa de bază, adică, vreau să zic, dacă nu eşti titular, te uită toată lumea. Cine îşi mai aminteşte astăzi de Petre Stancă? La un moment dat, chiar domnia sa credea că va rămîne nemuritor şi rece în fruntea PSD Constanţa! Adevărul este că, atunci cînd te înalţă prea sus, puterea te îmbată definitiv. Ca politician, despre Petre Stancă nu se mai vorbeşte nici măcar la trecut. Timpul a demonstrat că, în calitatea sa de lider al unei formaţiuni politice importante, era depăşit în ceea ce priveşte stilul şi metodele de lucru cu oamenii. Ani buni, a ţinut aprinsă flacăra conflictelor iscate între gruparea sa şi cea condusă de Gheorghe Bosînceanu. În final, tăbăcit de atîtea dispute interne, arbitrate de la centru cînd de Cozmîncă, susţinătorul lui Stancă Petre, cînd de Adrian Năstase, PSD Constanţa a traversat o prelungită perioadă de criză. Infuzia de sînge proaspăt, cum ar spune Emil Boc, a refăcut aliajul protector al acestui partid. După schimbările din fruntea PSD Constanţa, Petre Stancă a mai rezistat o perioadă în politică, dar, în cele din urmă, a pierdut ritmul cu cei care i-au mai dat o şansă, mult mai mare decît aceea pe care a avut-o după revoluţie. Precum zidul berlinez, o generaţie întreagă de politicieni pe cartea de muncă s-a prăbuşit în prăpastia anonimatului, cu Donţu în frunte, altădată, recunoscut ca fiind unul din liderii PSD Constanţa. Sînt şi personaje care nu au lăsat nimic palpabil în urma lor, trecînd prin politică precum raţa prin apă. Ca lider de partid, Stelian Duţu a pierit pe mîna lui, chiar dacă, la un moment dat, era cotat ca fiind unul dintre cei mai buni politicieni locali. Duţu s-a înconjurat de făţarnici, care, la momentul oportun, i-au înfipt pumnalul pe la spate pentru a-l scoate din circuitul politic. Trecerile sale de la un partid la altul i-au şubrezit serios credibilitatea. S-a aflat cu Traian Băsescu în aceeaşi barcă, dar, din păcate pentru domnia sa, şi-a pierdut vîsla. Ca şi Viorel Marian Pană, un alt fost democrat, azvîrlit din politică de propriile sale iluzii prosteşti, în numele cărora a comis nenumărate greşeli şi gafe. În politică, atunci cînd intri pe un drum înfundat, sînt slabe şanse să mai ajungi la destinaţie. Este şi cazul lui Laurenţiu Mironescu, acest copil teribil al politichiei constănţene. Chiar dacă este tînăr şi are, cum se spune, viitorul în faţă, domnul Mironescu continuă să plătească un greu tribut lipsei sale de maturitate politică. Pînă şi preşedintele Băsescu, aşa cum îl cunoaştem cu toţii, a realizat că nu ajungi prea departe făcînd politică la mişto! În PD-L Constanţa, după cum am sesizat, apar în prim-plan nume noi. De la o vreme încoace, Maria Stavrositu, de pildă, i-a luat locul, în ce priveşte atenţia de care se bucură din partea presei, lui Laurenţiu Mironescu. În acest ritm, are toate şansele să ajungă o vedetă, cu toate că personal nu cunosc care sînt legăturile domniei sale cu politica. La polul opus se află Mircea Iustian, a cărui soartă politică nu mai reprezintă un subiect interesant de presă. Cred că domnia sa, aflat, din cîte înţeleg, în pragul pensionării, este mulţumit că duce o viaţă tihnită în calitate de subprefect al PD-L. Pentru domnia sa, politica s-a dovedit a fi pe bune pomul mult lăudat cu multe pere mălăieţe în el. De cînd a intrat în PD-L, via PNL, graţie algoritmului politic, lui Iustian i-a mers brici! O fi făcut în scăldătoarea politichiei! Alţi domni sînt ca nişte scutere. Trec iute şi fac multă gălăgie în politică. Degeaba. Şi dumnealor au făcut în scăldătoarea politichiei, fiind promovaţi în funcţii importante…