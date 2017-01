Au fost aleşi primii şase finalişti ai selecţiei naţionale pentru Eurovision

Nico şi Vlad Miriţă, Simona Nae, Cătălin Josan, Leo Iorga & Pacifica, LaGaylia Frazier şi Tabasco sînt primii şase finalişti ai selecţiei naţionale pentru Eurovision, desemnaţi în cadrul primei semifinale care s-a desfăşurat sîmbătă seară. Finaliştii au fost aleşi în urma votului unui juriu de specialitate şi a votului publicului, fiecare avînd o proporţie de 50 la sută. Aceştia, împreună cu alţi şase concurenţi, care vor fi desemnaţi pe data de 16 februarie, vor participa la finala naţională Eurovision, care va avea loc pe 23 februarie.

Nico şi Vlad Miriţă au avut cel mai mare punctaj

La prezentarea rezultatelor preliminare ale televotingului, Nico şi Vlad Miriţă, cu piesa „Pe o margine de lume”, conduceau în preferinţele publicului, cu 2204 de voturi. În topul preferinţelor publicului a urmat Simona Nae, cu piesa „The Key Of Life”, care a înregistrat 1493 de puncte. Pe locul al treilea s-a clasat Cătălin Josan, cu piesa „When We\'re Together” - 1388 de puncte. În finala concursului au mai intrat Leo Iorga & Pacifica, cu „Prea mici sînt cuvintele”, LaGaylia Frazier (Suedia) cu „Dr. Frankenstein” şi Tabasco, cu „Love Is All I Need”. La final, piesa „Pe-o margine de lume”, interpretată de Nico şi Vlad Miriţă şi compusă de Andrei Tudor a avut cel mai mare punctaj, 284 de puncte. Miriţă a declarat, după terminarea show-ului, că a fost foarte greu să ajungă la Eurovision, cu atît mai mult cu cât piesa a fost respinsă în 2007 la festivalul de la Mamaia. „Îi mulţumim lui Mădălin Voicu pentru că ne-a refuzat piesa (la Mamaia - n.r.) pentru că aşa am ajuns aici”, a spus cîntăreţul.

Cei eliminaţi în urma primei semifinale au fost Innesa şi „Millenium”, Adrian Enache, „New Effect” feat. Genţiana, Daniela Nicol, Yana şi Ana Mardare & Irvin Doomes.

Juriul a fost format din Adrian Ordean - compozitor, membru UCMR, Mădălin Voicu - muzician, deputat, secretar al Comisiei pentru Cultură a Camerei Deputaţilor, Dida Drăgan - interpret, membru în Consiliul de Adrministraţie al SRTv, Victor Socaciu - cantautor, compozitor, membru în Consiliul de Adrministraţie al SRTv, Mircea Drăgan - compozitor şi şef de orchestră, Dani Constantin - compozitor, Andrei Kerestely - compozitor, Liviu Elekes - compozitor, Gabriel Marica - redactor-şef la redacţia Emisiunilor Muzicale Radio România, Bogdan Miu - realizator de emisiuni muzicale la Europa FM, Aris Kalimeris - jurnalist comentator al site-ului Esctoday.com, specializat în Eurovision, şi Liliana Levinţa - jurnalist specializat în domeniile muzică - mass media.

Daniela Nane şi Iulian Vrabete au fost prezentatorii acestei prime semifinale a selecţiei naţionale Eurovision.

În cea de-a doua semifinală, care va avea loc pe 16 februarie, vor concura alte 12 piese, din care vor fi alese şase. Doi dintre cîntăreţii care au deja melodii calificate, Nico şi Cătălin, au piese şi în cea de-a doua semifinală. Josan a spus că ambele piese îi plac foarte mult şi că va fi decizia juriului dacă şi cealaltă, „Run Away”, va ajunge în finală.

Piesa cîştigătoare a selecţiei naţionale va reprezenta România la concursul internaţional de la Belgrad, Serbia, în luna mai. Pentru prima dată în istoria Eurovision, vor fi două semifinale internaţionale, iar în cea de-a doua, din 22 mai, vor concura alte 19 ţări, printre care Croaţia, Danemarca, Bulgaria, Portugalia, Ucraina, Elveţia, Macedonia, Islanda, Cipru, Letonia, Belarus sau Ungaria.