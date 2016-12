Au fost anunţate nominalizările la premiile Grammy

NUME NOI Reprezentanţii National Academy of Recording Arts and Sciences, organizaţia care decernează premiile Grammy, au celebrat, miercuri seară, diversitatea din muzică, întrucât şase artişti din genuri muzicale diferite au primit cele mai multe nominalizări, respectiv câte şase, la premiile din 2013. Nominalizările au fost anunţate în cadrul unui concert organizat la Bridgestone Arena din oraşul american Nashville.

Dan Auerbach a primit cinci nominalizări ca membru al trupei The Black Keys şi o nominalizare individuală la categoria Producătorul Anului. Rockerii de la The Black Keys nu au nimic în comun cu ceilalţi artişti cu care împart primul loc în topul muzicienilor cu cele mai multe nominalizări. Nominalizarea muzicienilor Jay-Z şi Kanye West, doi dintre cei mai importanţi artişti hip-hop din lume, nu reprezintă o surpriză. Fun., un grup indie pop, devenit cunoscut cu piesa ”We Are Young”, interpretată alături de Janelle Monae, a fost nominalizată la câteva categorii majore, inclusiv Cel mai bun artist debutant, Cel mai bun cântec, Cea mai bună înregistrare a anului, pentru ”We Are Young” şi Cel mai bun album al anului, pentru ”Some Nights”. Jeff Bhasker, producătorul grupului, a fost nominalizat la patru categorii. Cântăreţul R&B Frank Ocean, care a şocat industria muzicală la începutul acestui an, când a dezvăluit în versurile pieselor de pe albumul său ”channel ORANGE” că a avut o relaţie cu un bărbat, a fost nominalizat la categorii considerate importante: Cel mai bun artist debutant, Înregistrarea Anului, pentru ”Thinkin Bout You” şi Albumul Anului.

PE VAL Trupa britanică de folk-rock Mumford&Sons, care a devenit cunoscută pe plan internaţional după ce a cântat la gala premiilor Grammy din 2011, va concura în 2013 la categoria Albumul Anului, cu materialul discografic ”Babel”, unul dintre discurile care au avut cele mai mari vânzări în 2012. Miguel, artistul care l-a ajutat pe Frank Ocean să zguduie scena R&B-ului din 2012, legendarul muzician de jazz Chick Correa şi grupul The Keys au primit fiecare câte cinci nominalizări. Rapperul Nas, inginerul de sunet Bob Ludwig şi Bhasker au primit câte patru nominalizări.

Reprezentanţii National Academy of Recording Arts and Sciences nu au trecut cu vederea niciun artist important la categoriile principale. Cele mai cunoscute piese din 2012 se regăsesc cumva printre nominalizări. Astfel, piesa ”Somebody That I Used To Know”, interpretată de Gotye, va concura la Înregistrarea Anului, iar ”Call Me Maybe” a lui Carly Rae Jepsen a fost nominalizată la categoria Piesa Anului. Drake, Rihanna, Taylor Swift, Kelly Clarkson, Jack White şi Hunter Hayes se numără printre cei 16 muzicieni care au primit câte trei nominalizări. În multe privinţe, aceste nominalizări reflectă tendinţa generală din 2012, un an dominat de single-uri, în care niciun album nu s-a ridicat la valoarea discurilor ”21” al lui Adele sau ”My Beautiful Dark Twisted Fantasy” al lui Kanye West, care au dominat gala Grammy 2012. Cea de-a 55-a gală Grammy va avea loc pe 10 februarie, la Los Angeles, în cadrul căreia vor fi acordate trofee la 81 de categorii.