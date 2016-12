Au fost decernate premiile Eddie Awards

Monteurii filmelor “The Hurt Locker”, “Marea mahmureală” şi “Deasupra tuturor” au fost premiaţi duminică, în cadrul celei de-a 60-a gale Eddie Awards, organizată de American Cinema Editors (ACE), la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles.

Bob Murawski şi Chris Innis, monteurii filmului “The Hurt Locker”, au fost recompensaţi la categoria Cel mai bun lungmetraj dramatic, la care au mai fost nominalizate peliculele “Avatar”, “District 9”, “Star Trek” şi “Sus, în aer”. Debra Neil-Fisher, monteurul filmului “Marea mahmureală”, s-a impus la categoria Cea mai bună comedie / musical, la care au mai concurat peliculele “500 Days of Summer”, “Julie şi Julia”, “A Serious Man” şi “E tare complicat!”. Kevin Notling, monteurul filmului “Deasupra tuturor”, a primit premiul pentru Cel mai bun montaj al unui film de animaţie, într-o categorie la care au mai fost selecţionate filmele “Coraline” şi “Fantastic Mr. Fox”. În plus, Geoffrey Richman, monteurul documentarului “The Cove”, s-a impus la categoria Cel mai bun montaj al unui documentar. La aceeaşi categorie au fost nominalizate documentarele “Food, Inc.” şi “Michael Jackson\'s This Is It”. Printre câştigătorii premiilor Eddie pentru televiziune se numără “30 Rock”, “Breaking Bad”, “Dexter”, “Grey Gardens” şi “The Deadliest Catch”. La această gală, Rob Reiner a primit premiul Golden Eddie Filmmaker of the Year, iar Paul F. LaMastra şi Neil Travis au fost distinşi cu premii pentru întreaga carieră.

Câştigătorii premiilor Eddie primesc adeseori şi premiul Oscar pentru cel mai bun montaj. Anul acesta, singurul laureat Eddie nominalizat la Oscar este “The Hurt Locker”. Peliculele nominalizate în acest an de Academia de Film americană la categoria Cel mai bun montaj sunt “Avatar”, “District 9”, “Ticăloşi fără glorie”, “The Hurt Locker” şi “Precious: Based on the Novel Push by Sapphire”.