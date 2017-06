Au fost vitezomani sau sub influența băuturilor alcoolice și au rămas fără permis

În ultima parte a minivacanței de Rusalii, mulți șoferi vitezomani sau care au condus sub influența băuturilor alcoolice au rămas fără permis. Unii au fost implicați în accidente grave, petrecute numai din vina lor. Astfel, în urma controalelor și intervențiilor polițiștilor de la Rutieră, la data de 04.06.2017, ora 03.20, polițiștii l-au depistat pe A.E., în vârstă de 39 de ani, din localitatea 2 Mai – județul Constanța, care a condus un autoturism, pe DN 39, fiind sub influența băuturilor alcoolice, ulterior intrând în coliziune cu un autocar și un alt autoturism parcat. Tot duminică, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța l-au depistat pe D.I., în vârstă de 21 de ani, din municipiul Tulcea, care a condus un autoturism neînmatriculat pe bulevardul Mamaia din Constanța. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Medgidia l-au depistat pe M.C., în vârstă de 29 de ani, din localitatea Remus Opreanu – județul Constanța, care a condus o autoutilitară, pe DJ 223B, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, ulterior răsturnându-se în afara carosabilului și intrând în coliziune cu un stâlp de beton, iar cei din cadrul Poliției orașului Cernavodă l-au depistat pe B.D., în vârstă de 41 de ani, din Cernavodă, care a condus un autoturism, pe strada I.D. Chiricescu din Cernavodă, fiind sub influența băuturilor alcoolice. La data de 04.06.2017, ora 21.17, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța l-au depistat pe C.L., în vârstă de 49 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Comarnic din Constanța, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Luni dimineața, la ora 02.49, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța l-au depistat pe D.G., în vârstă de 35 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În aceste cauze, oamenii legii au întocmit dosare penale.