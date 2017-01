Au furat caii dresaţi pentru hipoterapie

O familie care voia să pună pe picioare, la Siminoc, un centru destinat copiilor cu dizabilităţi a rămas fără caii dresaţi pentru hipoterapie. Animalele au fost furate din grajdul aflat la aproape 100 de metri de casa păgubiţilor, în noaptea de miercuri spre joi. „Aveam trei cai, un armăsar şi două iepe. Hoţii au furat doar iepele, una dintre ele fiind gestantă. Aveam de gând să folosim caii pentru hipoterapie, deoarece intenţionam să deschidem un centru destinat copiilor cu dizabilităţi. Am cumpărat animalele, anul trecut, de la herghelia din Mangalia. Din acel moment, am început să lucrăm cu aceşti cai, să îi dresăm, în primul rând, pentru călărie. Ne-am tot gândit cine ar fi putut să comită această faptă şi ne-a venit în minte un tânăr care a fost angajat în urmă cu mai mult timp la noi şi pe care l-am concediat. Îmi amintesc că a fost foarte supărat atunci... Ne gândim că el ar putea fi autorul. Am auzit că acum ar lucra la un circ, prin ţară“, a declarat Larisa Kubassek, proprietara cailor, care spune că anul acesta va pleca în Anglia, pentru a urma un curs de specializare în hipoterapie. Prejudiciul a fost estimat de anchetatori la suma totală de 6.500 de lei. Poliţiştii spun că au efectuat o serie de verificări în acest caz şi au deja un cerc de suspecţi. Oamenii legii au adăugat că nu exclud posibilitatea ca animalele să fi fost furate pentru a fi sacrificate. Aceştia continuă ancheta pentru identificarea şi prinderea autorilor, care se vor alege cu dosare penale pentru comiterea infracţiunii de furt calificat.