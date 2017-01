Au furat cinci ani din conducta Petromar

TREI TRANSPORTURI PE ZI. Poliţiştii constănţeni împreună cu angajaţii Petromar au continuat, ieri, săpăturile în localitatea constănţeană Oituz pentru scoaterea la suprafaţă a conductei artizanale montate pe magistrala de transport ţiţei aparţinând Petromar-ului. Lucrările au fost oprite, luni după-amiază, pentru obţinerea unui mandat de la judecător având în vedere că instalaţia intra într-o grădină de la marginea localităţii. Ieri, anchetatorii au descoperit că instalaţia artizanală se oprea la intrarea într-o baracă din lemn în apropierea căreia erau depozitate mai multe canistre din plastic în care se aflau aproape 300 de litri de ţiţei. Localnicii spun că în locul unde a fost descoperită instalaţia locuia în permanenţă un tânăr şi că transporturi suspecte au început din primul an în care a fost vândut terenul. „Aveau o dubiţă frigorifică de culoare albă, cu numere de Suceava, şi o Dacie de culoare bleu. Eu îl vedeam cum ieşea cu dubiţa dis de dimineaţă. Se întorcea şi pleca cu Dacia, iar seara mai pleca, încă o dată, cu frigorifica. Ei fac asta din 2005, de când au cumpărat locul. Aici locuia în permanenţă un tânăr. El mai săpa în grădină şi făcea de mâncare pentru câine“, a declarat o femeie care locuieşte în apropierea grădinii în care a fost descoperită instalaţia.

VÂNDUT CU O CHITANŢĂ DE MÂNĂ. Instalaţia care are o lungime de peste 600 de metri a fost descoperită de poliţişti duminică după-amiază. La scurt timp de la începerea săpăturilor, anchetatorii au constatat că pe magistrala de transport ţiţei, aflată la aproape 50 de metri de DN 22, care face legătura între Constanţa şi Tulcea, au fost montate două instalaţii artizanale de furat produs petrolier. Ambele conducte traversează un teren arabil, până în apropierea unei grădini, unde capătul uneia dintre instalaţii a fost acoperit cu o pungă din plastic, în timp ce cealaltă instalaţie intră în interiorul grădinii. Oamenii legii au reuşit să dea de proprietarii terenului, însă au avut parte de o surpriză. „Terenul are 1.000 de metri pătraţi. L-am vândut în 2005 şi nu ştiam ce au făcut aici pentru că de atunci nu am mai venit în Oituz. Ne-au băgat în bucluc! Am făcut atunci o chitanţă de mână. Tot am zis să mergem să facem actele, însă nu am mai ajuns. Nu mai ştiu cum îl cheamă pe bărbatul care a cumpărat terenul. Am băgat chitanţa între acte, dar acum nu am găsit-o“, a declarat Ioana Dobriţă, de 74 de ani, din Constanţa, femeia care apare în acte ca proprietar al terenului.