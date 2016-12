Au furat o maşină pentru a se plimba

Poliţiştii din Năvodari au depistat, joi noaptea, doi adolescenţi care după ce au furat o maşină au plecat la plimbare cu ea. Oamenii legii spun că în jurul orei 03.00, o patrulă a Poliţiei Năvodari a observat pe o stradă din centrul oraşului un autoturism marca Dacia care era condus imprudent, ceea ce le-a atras atenţia. Agenţii au făcut şoferului semn să oprească, însă, în loc să tragă pe dreapta, acesta a accelerat. Dacia a mai parcurs cîteva zeci de metri după care a oprit. Poliţiştii spun că din maşină au coborît doi tineri care au fugit printre blocurile din apropiere. Patrula a plecat în urmărirea lor reuşind să îi reţină în scurt timp. Poliţiştii din Năvodari au stabilit că Georgian Ionuţ C., de 17 ani, şi Mădălin Vasile C., de 14 ani, furaseră maşina cu doar un sfert de oră înainte pentru a se plimba. Conform anchetatorilor, adolescenţii au reuşit să intre în Dacie şi să o pornească folosind chei potrivite. Cei doi sînt cercetaţi pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. Poliţiştii spun că Georgian Ionuţ C. mai este cercetat pentru comiterea unei tîlhării.