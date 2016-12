La Constanța au început... „Aplauzele”. A demarat cea de-a VIII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Elevi „Aplauze”, organizat de Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” (CNMB) și găzduit de instituția de cultură vecină - Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Liceeni din țară (Bucureşti, Baia Mare, Huşi, Craiova, Iaşi, Galaţi, Tulcea și Constanţa), dar și din Republica Moldova, Ucraina, Turcia și Bulgaria prezintă luni și marți, pe scena tomitană, spectacole de teatru originale, în care-și pun în valoare talentul actoricesc. În programul „Aplauzelor” sunt incluse și ateliere de lucru coordonate de actori profesionişti, în care elevii vor învăţa coregrafie, tehnici de luptă scenică, arta actorului şi improvizaţie.

„Ne bucurăm că avem o participare puternică: și numeroasă, și de calitate. Sunt 15 trupe din țară, în urma unei selecții foarte numeroase, deoarece am avut 43 de înscrieri. Avem și patru parteneri internaționali, care sunt mai mereu oaspeții noștri. Este vorba despre Liceul „Mihail Kogălniceanu” din Chișinău, care a fost prezent la fiecare ediție și cu care suntem într-o relație de prietenie foarte strânsă, liceul din Mykolaiv, din Ucraina, care a venit de fiecare dată la festivalul nostru, liceul din Balikesir, din Republica Turcia, și, pentru prima dată prezenți la festival, cei de la liceul din Dobrici, cu care avem un parteneriat mai îndelungat”, a spus directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară.

MARȚI, PE SCENĂ URCĂ ȘI MIRCIȘTII Competiția a început luni și va continua marți, între orele 14.00 - 17.00 și 17.30 - 18.15, la Teatrul „Oleg Danovski”. Marți, de la ora 16.30, pe scena tomitană va urca și trupa „Noi” a CNMB, care va prezenta spectacolul „Act Like School”, de Radu Horghidan.

„Suntem foarte bucuroși să participăm la acest festival. Trupa noastră a fost aici de mai multe ori. Eu, deși sunt pentru prima dată aici, la Constanța, mă simt ca acasă. Acest lucru se datorează parteneriatului dintre cele două instituții de învățământ. Comunicăm foarte bine și de aceea există acest sentiment de „acasă”. Suntem convinși că acest festival este primul pas în colaborarea dintre școli, profesori și țări diferite. Modul în care ne aranjăm decorurile și în care concepem spectacolele cu care ne prezentăm în festival este original și considerăm că ne reprezintă. Profesorii lucrează cu elevii noștri pentru a arăta lucrurile care țin de specificul țării noastre”, a spus directorul Şcolii nr. 1 din Mykolaiv, Ucraina, Mykola Matiyuk. Trupa „Olzhych Tavriitsy” participă la festival cu „Life at the End of the Gun”, de Marharyta Bondarenko, piesă inspirată de situația tensionantă în care se află Ucraina. Spectacolul poate fi văzut marți, de la ora 19.10.

„Suntem foarte fericiți să fim aici. Dorim să-i mulțumim directorului Colegiului „Mircea cel Bătrân” și sperăm ca music hall-ul nostru să fie pe placul elevilor”, a spus profesoara de engleză Siyka Koleva de la Liceul „P.R. Slaveikov” din Dobrici, Bulgaria, care a venit la Constanța alături de directorul adjunct Mariana Petrova. Liceenii bulgari încheie prima zi de „Aplauze” luni, de la ora 19.55, cu spectacolul „Cinderella”, de Dimitur Dimitrov.

Festivalul Internațional de Teatru pentru Elevi „Aplauze” se va încheia miercuri, de la ora 14.00, cu festivitatea de premiere. Conform organizatorilor, miercuri, în încheierea festivalului, studenţii Facultăţii de Arte din cadrul Universității „Ovidius” vor susţine un spectacol pe scena Teatrului „Oleg Danovski”.

