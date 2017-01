Au început însămînţările de toamnă

După un an catastrofal în care seceta a adus cele mai scăzute recolte din ultima jumătate de secol, agricultura românească începe să dea primele semne de revigorare. Cu toate că majoritatea regiunilor ţării resimt lipsa prelungită a apei din sol, vremea bună din Dobrogea şi precipitaţiile din ultima perioadă au determinat autorităţile agricole constănţene să înceapă însămînţările de toamnă. Dacă la raportările din lunile trecute, reprezentanţii Direcţiei Agricole şi pentru Dezvoltare Rurală (DADR) Constanţa vorbeau de culturi calamitate, producţii sub media ultimilor ani şi măsuri de urgenţă, specialiştii se concentrează în prezent pe acordarea cît mai rapidă a subvenţiilor către producătorii agricoli. \"Pentru a elimina birocraţia şi cozile interminabile la ghişeele instituţiilor, am început mai devreme distribuirea bonurilor valorice către agricultorii din întregul judeţ. În baza cererilor de subvenţionare, fermierii primesc cupoanele pentru a putea obţine banii necesari pentru motorină, urmînd ca asigurările şi documentele de certificare a seminţelor să fie aduse pînă la începutul anului viitor. Termenul limită de distribuire este 15 octombrie, însă avînd în vedere că aceste cupoane au ajuns deja la 40.000 din cei 80.000 de producători constănţeni, cred că vom finaliza operaţiunea mult mai devreme\", a declarat directorul executiv al DADR Constanţa, Iancu Şapera. Avînd în vedere că seceta a făcut prăpăd la culturile de grîu, orz şi orzoaică de toamnă, fermierii care vor cultiva suprafeţele agricole cu aceste plante vor primi de la stat subvenţii cuprinse între 400 şi 500 de lei. Iancu Şapera apreciază că sprijinul financiar va acoperi o parte din cheltuielile efectuate pentru înfiinţarea şi îngrijirea culturilor, mai ales că arăturile pentru însămînţările de toamnă vor fi executate pe o suprafaţă de 240.000 de hectare. \"Lucrările sînt abia la început atît la grîu, cît şi la ovăz şi rapiţă pentru ulei, dar vor fi efectuate pe o suprafaţă mai mare cu 30.000 de hectare decît cea cultivată în 2006. Sperăm ca toate lucrările agricole să se desfăşoare pînă în octombrie, astfel încît să intrăm cu bine în această iarnă care nu se anunţă tocmai blîndă\", a încheiat Iancu Şapera.