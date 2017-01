Au început înscrierile în programul de locuinţe modulare

Problemele de zi cu zi, lipsa banilor, traiul din ce în ce mai greu şi condiţiile impuse de bănci îi determină pe mulţi dintre constănţeni să renunţe la ideea că îşi vor putea permite să-şi cumpere o locuinţă. Pentru cei mai mulţi, programul lansat în premieră naţională de primarul Constanţei, Radu Mazăre, privind construirea unui cartier de locuinţe modulare pentru persoanele cu probleme sociale, constituie o ultimă speranţă că vor avea o locuinţă. Ieri, s-a dat startul depunerii de dosare în programul administraţiei locale. În prima zi, sute de constănţeni au stat la cozi în cele două puncte special amenajate pentru acest proiect: unul în parcul central al Constanţei şi celălalt în fostul centru informaţional al Primăriei de pe str. Ecaterina Varga, pentru a cere informaţii şi, eventual, pentru a depune un dosar în proiect. O parte dintre cei care au venit să se intereseze de proiect, direct de la angajaţii Primăriei, au adus cu ei şi documente, urmând să revină cu întreaga documentaţie. Cu şanse mai mari sau mai mici de a primi o locuinţă, toţi cei care s-au aşezat la coadă aveau de spus câte o poveste. Unii dintre constănţenii veniţi să se intereseze doar sau să depună dosarul şi-au încercat norocul şi în celălalt program iniţiat în premieră naţională la Constanţa - programul de locuinţe ieftine pentru tineri - lansat de municipalitate în urmă cu patru ani. Însă, din cauza crizei economice, pentru că nu-şi mai puteau permite să achiziţioneze locuinţa prin acest program sau din cauza condiţiilor financiare aproape imposibile impuse de instituţiile bancare, mulţi dintre ei au renunţat. Zâmbetul le-a revenit pe buze după ce au aflat de noul program al municipalităţii. Un astfel de caz este cel al Andreei Alexandra Mareş, de 23 de ani: „Acum patru ani am depus dosarul pentru a achiziţiona o locuinţă prin programul de locuinţe ieftine pentru tineri. Pentru că au renunţat alte persoane am primit o înştiinţare că aş putea să-mi cumpăr locuinţa dorită. După ce am dus toate documentele, banca mi-a spus că nu îndeplinesc condiţiile şi nu mi-a fost aprobat creditul. Este ultima speranţă pe care o mai am pentru a avea o locuinţă“. Persoane cu diferite grade de handicap, însoţitori ai acestora, persoane care au rămas pe stradă din diferite motive, dar care îşi doresc mai mult decât orice să aibă un acoperiş deasupra capului au venit să se intereseze care sunt şansele de a obţine o locuinţă socială. „M-am mutat în urmă cu un an în Constanţa. Deocamdată locuiesc cu chirie şi îmi caut un loc de muncă. Sper că voi avea o şansă să am o locuinţă dacă voi depune dosarul“, a declarat la rândul său Carmen Gabriela Tamariu, de 41 de ani. Administraţia locală constănţeană va amenaja, din containere, 504 locuinţe modulare, organizate în Campusul Social „Henri Coandă“ pe str. Ştefăniţă Vodă. Locuinţele, care vor fi repartizate constănţenilor cu probleme sociale, vor fi garsoniere, locuinţe cu două sau chiar cu trei camere, în funcţie de numărul de persoane al familiei care aplică la program.

Documentele necesare pentru programul de construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa:

- copii ale actelor de identitate valabile, certificate de naştere şi de stare civilă (certificat de căsătorie sau act de divorţ) ale titularului cererii şi ale membrilor familiei

- declaraţie pe propria răspundere ori notarială, după caz, a titularului cererii şi a celorlalţi membri ai familiei care să ateste că nu deţin în proprietate un imobil cu destinaţia de locuinţă, teren în intravilan, teren agricol sau autoturism

- dovada veniturilor familiei

- documente privind starea de sănătate (dacă este cazul)

- documente privind starea socială (dacă este cazul)

- documente privind situaţia locativă