Au început înscrierile la programele de educaţie pentru viaţă şi carieră ale JAR

Cadrele didactice din toate instituţiile de învăţământ preuniversitar au acum posibilitatea de a participa la programele \"learning by doing\" pentru curriculum la decizia şcolii organizate de Junior Achievement România (JAR), au anunţat reprezentanţii organizaţiei. Înscrierile au început de ieri. Programele sunt disponibile pe cinci categorii educaţionale: antreprenoriat şi afaceri, profesie şi carieră, etică şi responsabilitate, finanţe şi servicii financiare, sănătate şi viaţă activă, atât pentru învăţământul primar, cât şi pentru cel gimnazial şi liceal. În acest an şcolar, 2.900 de cadre didactice şi peste 150.000 de elevi din 390 de localităţi beneficiază în mod gratuit de aceste programe, implementate în parteneriat cu Ministerul Educaţiei. Potrivit sursei citate, prin aceste programe, cadrele didactice pot aduce metodele nonformale în spaţiul educaţiei formale, beneficiind gratuit de un pachet educaţional complet care include kitul de materiale (ghid profesor, manuale atractive pentru elevi, materiale auxiliare), pre şi post-teste de aptitudini şi cunoştinţe, instrumente de evaluare, training de specialitate şi acces la reţeaua internaţională a celor 121 de ţări participante în programele Junior Achievement. În plus, prin intermediul parteneriatelor cu comunitatea de afaceri, profesorii au oportunitatea de a primi în vizită consultanţi voluntari din companii şi instituţii partenere. “Prin conţinutul aplicat al programelor, metodele didactice moderne folosite de profesori şi experienţele profesionale ale consultanţilor voluntari împărtăşite la ora de clasa, precum şi prin competiţiile, evenimentele şi activităţile practice ale programelor, tinerii îşi dezvoltă abilităţi esenţiale pentru carieră şi viaţă şi se pregatesc din timpul şcolii pentru viitoarea carieră şi economia de piaţă de la cele mai mici vârste”, afirmă reprezentanţii organizaţiei. Termenul limită pentru înscrierile la forma de implementare opţional (curriculum la decizia şcolii) este 1 aprilie, în limita locurilor disponibile. Mai multe informaţii puteţi accesa la http://www.jaromania.org/despre/detalii_categorie_program/programe-implementate-ca-optional-cds.