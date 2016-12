Au început înscrierile LIM - platformă europeană de dezvoltare de scenarii pentru filme cu buget redus

Înscrierile pentru prima ediție a proiectului, LIM-Less is More, platformă europeană de dezvoltare de scenarii pentru filme cu buget redus (sub 500.000 de euro), ce urmează să se desfășoare în 2017, în trei țări diferite din Europa, au loc până pe 8 ianuarie 2017. Inițiat de Le Groupe Ouest (Franța), LIM se desfășoară cu susținerea Creative Europe – MEDIA Programme of the European Union, având ca parteneri europeni Asociația Culturală Control N și Festivalul Internațional de Film Transilvania – TIFF (România), Vlaams Audiovisueel Fonds – VAF (Belgia) și Krakow Festival Office – KBF (Polonia).

În contextul ultimilor ani, procentul filmelor de lung metraj scrise pentru bugete confortabile, dar care sfârșesc prin a fi producții micro-budget din lipsă de finanțare crește îngrijorător de mult. Presiunea reducerii bugetului cade pe umerii întregii echipe artistice, de producție sau post-producție, ducând la compromisuri, frustrări și proiecte ratate. Obiectivul LIM este acela de a ajuta scenariștii, regizorii și producătorii generațiilor tinere să integreze reducerea de costuri din bugetul filmului încă de la începutul procesului de dezvoltare a scenariului. Asumarea limitărilor financiare și folosirea lor în avantajul creativ al produsului final poate fi soluția pentru generarea unei experiențe cinematografice consistente atât pentru cineaști, cât și pentru spectatori.

Scopul LIM este acela de a oferi șansa unei noi generații de scenariști și regizori din Europa de a face un pas important către aventura realizării unui film de lung metraj prin prisma limitării bugetului de producție. LIM este dedicat atât cineaștilor din zona filmului de ficțiune și din sfera filmului documentar, cât și artiștilor care provin din domenii precum teatru sau arte vizuale.

Proiectul se desfășoară sub forma unei rezidențe de creație ce se întinde pe parcursul a 8 luni. Structura LIM cuprinde trei sesiuni de workshop-uri, cu o durată de o săptămână fiecare. Workshop-urile urmează să fie organizate în 2017 în trei țări diferite din Europa: Belgia (5 – 12 martie), România (5 – 13 iunie) și Franța (1 – 8 octombrie). Între cele trei sesiuni de consultanță, se vor încuraja sesiuni de rescriere, asistate online și intermediate de o platforma VR (realitate virtuală), ce permite comunicarea eficientă între grupuri foarte mari de oameni. Rezidența de creație este dedicată unui număr de 23 de participanți din Europa, cu 16 proiecte de lung metraj și unui grup de patru producători de film din Europa dornici să își dezvolte capacitatea de implicare în faza de dezvoltare a unui proiect de film de lung metraj, cu buget limitat. Întregul proces de dezvoltare a scenariilor în cadrul reședinței va fi supervizat de 4 profesioniști în domeniu, consultanți de scenariu cu experianță și scenariști activi.

De asemenea, participanții vor beneficia de prezența unui grup de specialiști în filmul cu buget redus (producători, regizori, etc). LIM oferă participanților și un set de două evenimente speciale – unul în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) și unul online, via platforma VR. Ambele evenimente au ca scop prezentarea proiectelor dezvoltate în cadrul LIM producătorilor și profesioniștilor în domeniu din Europa. Evenimentul LIM organizat în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania, ediția 2017, va avea o durată de două zile și va cuprinde: prezentarea publică a proiectelor dezvoltate, întâlniri unu-la-unu între autori și reprezentanții industriei cinematografice europene, masterclass-uri și mese rotunde, centrate pe crearea unui circuit al cinema-ului low budget European, posibilități de scriere, strategii de producție, co-producție și distribuție.

LIM se adresează scenariștilor și regizorilor-scenariști din Europa, cu o filmografie care să cuprindă filme de scurt metraj sau lung metraj (un maxim de două filme de lung metraj realizate până acum) și care doresc să dezvolte un lung metraj prin prisma unui buget limitat (până în 500.000 euro). Pentru LIM pot aplica atât scenariști și / sau regizori-scenariști aflați la primul, al doilea sau (maxim) al treilea film de lung metraj de ficțiune, cât și artiști care provin din teatru, film documentar sau arte vizuale. De asemenea, LIM se adresează producătorilor de film interesați să aprofundeze partea de dezvoltare a unui proiect de film de lung metraj cu buget limitat (partea de consultanță de scenariu).

Mai multe detalii despre LIM – Less is More | platformă europeană de dezvoltare de scenarii pentru filme cu buget redus – găsiți pe site-ul asociației: www.controln.ro.

Toți cei interesați să aplice pentru LIM – platformă europeană de dezvoltare de scenarii de film cu buget limitat trebuie să acceseze aplicația online, disponibilă pe site-ul www.legroupeouest.com.

Aplicația se poate găsi aici: http://www.legroupeouest.com/application-form-lim-2017/.