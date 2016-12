Au început lucrările la baza nautică

La sfârşitul săptămânii trecute au început lucrările de amenajare a bazei sportive a Clubului Nautic Român, din staţiunea balneară Techirghiol. În prima parte a lucrărilor s-au turnat radierele, fundaţiile şi pardoselile din beton armat, la hala de depozitare. Proiectantul ansamblului sportiv, arhitectul Costel Şchiopuleţ, a declarat că Baza de antrenament, cantonament şi competiţii nautice, amenajată de Clubul Nautic Român în zona băilor reci, pe Lacul Techirghiol, va avea două corpuri de clădiri cu o suprafaţă totală desfăşurată de 190 mp şi o platformă exterioară de depozitare a bărcilor de aproape 400 mp. “Am fost solicitat să proiectez prima bază sportivă pentru yachting amenajată în România după mai bine de 30 de ani. Pornind de la ceva ce era deja construit am valorificat la maxim spaţiul oferit de cele două clădiri existente pe amplasament şi dezafectate, astfel că, la finalizarea lucrărilor, clubul va avea o bază cu facilităţi specifice, grupuri sanitare pe sexe, cu lavoare şi cabine de duş, vestiare, hangar pentru bărci şi un mic spaţiu pentru atelier de întreţinere şi reparaţii. Ce este de remarcat, hala de depozitare are înălţimea maximă de 2,80 m şi lungimea de 30 metri, iar întregul amplasament al bazei se desfăşoară pe circa 1.000 mp”, a declarat Şchiopuleţ. Baza nu s-ar fi construit dacă Primăria Techirghiol nu sprijinirea acest proiect. “Proiectul propus de Clubul Nautic Român ni s-a părut extrem de interesant, motiv pentru care am luat decizia sprijinirii lui. Primăria nu a făcut decât să pună la dispoziţia Clubului Nautic terenul aferent pentru construirea bazei. Acest teren va fi scos dintr-un alt proiect european pe care îl avem, cel de reabilitare a falezei din Techirghiol. Cred că prin finalizarea bazei nautice va creşte şi atractivitatea turistică a oraşului Techirghiol”, a declarat primarul Adrian Stan.