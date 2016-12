Au început mamele să înțeleagă rolul alăptării și nutriției copiilor?

Rata alăptării exclusive a copilului până la 6 luni este în creștere, ajungând la 29,8% în 2016, iar educația mamei și pregătirea prenatală rămân principalii factori care o favorizează, potrivit datelor statistice oferite de către Asociația SAMAS, singura rețea de Educatori Perinatali din țară. ”În prima lună de viață, româncele își alăptează copiii în procent de 80%; cele mai multe dintre mamele care alăptează mai puțin de o lună au născut prin cezariană sau au un nivel scăzut de educație. România se aliniază țărilor din întreaga lume, oferind importanța meritată alăptatului și beneficiilor acestuia pentru copii. Studiul din 2016 demonstrează că educația perinatală are un rol esențial în creșterea ratei de alăptare exclusivă, 32% dintre mamele care alăptează exclusiv până la 6 luni au beneficiat de educație perinatală, în special dacă această consiliere a fost efectuată printr-un program dedicat de pregătire, 25% dintre ele participând la astfel de cursuri”, potrivit unei informări a asociației. Singura rețea de Educatori Perinatali din țară și-a propus creșterea ratei de alăptare exclusivă, o mare parte dintre activitățile organizației fiind dedicate acestui obiectiv: specializarea cadrelor medicale în alăptare, cursuri despre alăptare înainte de naștere și consiliere în alăptare în maternități pentru mame, campanii de informare asupra beneficiilor alăptării, proiecte sociale în comunități. Din 2013 și până în prezent, 27,7% dintre mamele care au născut în această perioadă au primit informații și au fost ajutate de către Educatorii Perinatali SAMAS. „Ne bucurăm să vedem că o bună educație perinatală dă roade și din ce în ce mai multe românce aleg și reușesc să își alăpteze bebelușii cel puțin șase luni, așa cum este recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Cu siguranță mai sunt multe lucruri de îmbunătățit, multe discuții de purtat și familii de încurajat, dar aceste statistici ne confirmă faptul că suntem pe drumul cel bun”, a declarat președinte executiv, Asociația SAMAS, dr. Marina Oțelea. În topul femeilor care își alăptează copiii până la șase luni exclusiv se află mamele cu vârsta cuprinsă între 35 și 40 de ani, unele dintre ele aflându-se la al doilea sau al treilea copil. La polul opus se află mamele foarte tinere, cu vârsta sub 19 ani, doar 9% dintre ele alăptându-și copilul în primele șase luni de viață. De asemenea, două din zece femei aflate la primul copil renunță la alăptare în mai puțin de o lună. „Toate cercetările din domeniu arată că laptele matern are o compoziție unică, fiind esențial pentru creșterea și dezvoltarea bebelușilor, oferindu-le necesarul de vitamine, minerale, proteine, lipide și lichide de care aceștia au nevoie, dar, mai ales, stabilind, prin actul alăptării, o legătură foarte puternică între mamă și copil. De aceea, Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea exclusivă până la șase luni și continuarea, până la doi ani, în paralel cu diversificarea”, a explicat Marina Oțelea. Alăptarea și nutriția copiilor în primul an depind în foarte mare măsură și de nivelul de educație a mamei. 51% dintre mamele cu studii superioare își alăptează copiii conform recomandărilor actuale, în timp ce doar 25% dintre mamele cu studii medii sau cu doar opt clase respectă aceste indicații.