Au început olimpiadele școlare naționale! Vezi calendarul!

Olimpiadele naționale la disciplinele școlare au început de vineri, prima competiţie fiind cea de Informatică, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației. Conform calendarului, Olimpiada de Informatică pentru elevii de liceu are loc între 15 - 20 aprilie, la Craiova, iar pentru elevii de gimnaziu are loc în perioada 21 - 25 aprilie, la București. Județul Constanța este reprezentat la aceste competiții de 6 elevi la nivel liceal și de alți 8 la nivel gimnazial. Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română pentru elevii de gimnaziu are loc la Râmnicu Vâlcea, în perioada 16 - 19 aprilie, iar pentru liceeni are loc la Târgoviște, în perioada 20 - 24 aprilie. De asemenea, Olimpiada Națională la Limba Franceză are loc la Piatra Neamț, în perioada 18 - 22 aprilie, iar cea de Limba Engleză se desfășoară la Târgu Jiu, în perioada 18 - 22 aprilie. Olimpiada de Matematică are faza națională pentru elevii din clasele V-VI în perioada 19 - 22 aprilie, la Sovata, iar cea pentru elevii de clasele VII-XII are loc în perioada 19 - 23 aprilie, la Târgu Mureș. De asemenea, în ceea ce privește olimpiadele de științe, acestea se desfășoară după următorul calendar: Astronomie și Astrofizică - la Craiova, între 20 - 24 aprilie, Fizica are loc la Timișoara, între 15 - 20 aprilie, Chimia se ține în Bacău, în perioada 17 - 22 aprilie, iar Olimpiada de Biologie are loc la Satu Mare, între 17 - 22 aprilie. Olimpiada de Geografie are loc la Sibiu, în perioada 17 - 22 aprilie, Olimpiada de Istorie - la Brăila, în perioada 18 - 22 aprilie, iar Olimpiada de Științe Socio-Umane se desfășoară la Tulcea, în perioada 18 - 22 aprilie. La aceste competiții vor participa peste 320 de elevi din județul Constanța.