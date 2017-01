Au început procedurile de autorizare a fondurilor de pensii facultative

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a început, ieri, procedurile de autorizare a fondurilor de pensii facultative, estimînd că 10-15 companii vor depune documentaţia pentru a deveni administrator, a declarat preşedintele instituţiei, Mircea Oancea. "Nu aş dori să dau nume, dar pînă acum şi-au exprimat intenţia să intre pe acest segment de piaţă companii din domeniul asigurărilor şi cîteva bănci care acţionează prin subsidiare în acest sector", a adăugat Oancea. El a spus că procedurile de autorizare a operatorilor se vor încheia la finele lunii ianuarie 2007, cînd va începe procesul de colectare a primelor contribuţii în acest sistem. Pînă în prezent, BRD - Groupe Societe Generale, ING Asigurări de Viaţă, Generali, Aviva, Interamerican, Allianz-Ţiriac Asigurări, BCR şi Certinvest şi-au anunţat intenţia să depună documentaţia necesară obţinerii autorizaţiei de administrator de fonduri de pensii private. Întrebat dacă angajaţii vor avea încredere în sistemul pensiilor private, Oancea a afirmat că Executivul, împreună cu CSSPP, va iniţia o campanie de informare a cetăţenilor cu privire la avantajele acestui sistem de pensii. "Neîncrederea salariaţilor provine şi dintr-o lipsă de informare, de necunoaştere a pensiilor private. Campania va fi demarată după ce pachetul de legislativ care va reglementa şi pilonul II (fondurile de pensii administrate privat) va fi adoptat. Sperăm ca pînă la finele acestui an actul normativ să fie publicat în Monitorul Oficial", a spus Oancea.

Legea privind pensiile facultative (204/2006), aşa-numitul pilon III, a intrat în vigoare în luna martie, după publicarea în Monitorul Oficial. Potrivit actului normativ, persoanele ieşite la pensie vor putea beneficia de sume suplimentare, prin intermediul sistemului de pensii facultative, cu condiţia să fi împlinit vîrsta de 60 ani şi să fi contribuit la acest sistem minimum 90 de luni. În plus, activul personal (suma acumulată) să fie cel puţin egal cu suma necesară obţinerii pensiei facultative minime. Actul normativ prevede că orice angajat - inclusiv funcţionarii publici - sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă poate opta pentru un fond de pensii facultative. Contribuţiile la un fond de pensii facultative vor fi reţinute şi virate de către angajator sau, după caz, de către persoana beneficiară, odată cu contribuţiile de asigurări sociale obligatorii. Nivelul contribuţiei se va ridica pînă la 15% din venitul lunar impozabil al persoanei înscrisă la fondul de pensii. Actul normativ precizează că suma reprezentînd contribuţiile angajatului la fondurile de pensii facultative este deductibilă, în limita echivalentului în lei a 200 euro într-un an fiscal. Facilitatea fiscală va fi acordată şi angajatorilor la calculul profitului impozabil, pentru suma reprezentînd contribuţiile la fondurile de pensii şi în limita echivalentului în lei a 200 euro într-un an fiscal, pentru fiecare persoană. În privinţa fondurilor de pensii administrate privat (pilonul II), Oancea a afirmat că acestea ar putea deveni funcţionale la 1 iulie 2007. "În bugetul de stat pentru anul 2007 va fi inclusă la cheltuieli şi suma care va acoperi deficitul creat de introducerea acestui pilon", a spus Oancea. Potrivit proiectul de modificare a Legii 411/2004, persoanele în vîrstă de pînă la 35 de ani, asigurate în sistemul public de pensii potrivit Legii 19/2000, vor participa obligatoriu la un fond de pensii administrat privat. Pentru persoanele în vîrstă de pînă la 45 de ani care sînt deja asigurate şi contribuie la sistemul public de pensii, contribuţia la un fond de pensii administrat privat rămîne facultativă.