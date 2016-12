Au început să curgă contestaţiile electorale

13:47:41 / 24 Mai 2014

NU BASESCU NU ARE ASA NADRAGI DE LARGI SA-SI BAGE TOTI CONDAMNABILI , IN SCHIMB PESEDE-ul ARE APROAPE JUMATATE SAU TREI SFERTURI CONDAMNATI PETRU HOTIE SI VINDEREA ACESTEI TARI .

POATE IL SCOATE PE ADRIAN NASTASE SI IL PUNE PE LISTA EUROPARLAMENTARILOR , CA DEH E NEVINOVAT SARACUL SI FACE PARTE DIN PESEDE , SA NE TRAIESTI PESEDE , CA MAJORITATEA SINT INCHISI PENTRU DELAPIDAREA TARII SI ACESTUI POPOR , AU FURAT SI VINDUT , AU VINDUT SI FURAT SI IN CONTINUARE TOT PLAGIATORII HOTII SI BANDITII PESEDISTI TIN COADA SUS EXACT CA SI CAPRA RAIOASA SI TOT FUDULI SINT , PROST ESTE BOBORUL , CARE VOTEAZA RAIOSII , PROBABIL FAC PARTE DIN CATEGORIA LOR SI O DUC BINE CU RIIA DE BANI PE EI , CA ALT FEL NU SE EXPLICA DE CE TOT LE IA APARAREA.