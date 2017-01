Au început serbările de Crăciun! Cât cheltuiesc părinții în această perioadă!

Luna decembrie le amintește chiar și adulților de copilărie, iar cei mici sunt, în această lună, în al nouălea cer doar cu gândul la toate pregătirile care se fac în apropierea Crăciunului. De altfel, întreaga lună este prilej de răsfăț pentru copiii cuminți, care au fost deja vizitați de Moș Nicolae și care acum învață poezii și cântecele pentru serbările de Crăciun pentru a-l convinge pe Moșul cel darnic să le ofere cadouri cu dărnicie. Unii părinți se gândesc cu inima strânsă la perioada pe care o au în față, care presupune mari cheltuieli. La un calcul simplu, doar pentru cadourile de Crăciun ale copilului și serbările care se organizează în această perioadă, un părinte plătește câteva sute de lei pe costumele pentru serbare, tratația copiilor și invitaților din ziua evenimentului, cadourile pentru cei mici și pentru doamna învățătoare sau educatoare, dar și pentru cadoul din noaptea de Crăciun.

AU ÎNCEPUT SERBĂRILE ÎN ȘCOLI Dacă, în urmă cu mai mulți ani, serbarea de Crăciun însemna poezii și cântecele tematice spuse bătrânului cu barbă albă de copii timizi și emoționați de întâlnirea cu Moș Crăciun, acum, încă de la grădiniță, cei mici participă la evenimente complexe, cu scenete și jocuri de rol, unele desfășurate pe scene ale Caselor de Cultură. Fiecare micuț întruchipează un personaj, așa că trebuie să se costumeze adecvat, în soldați romani, Moși Crăciun, oameni de zăpadă, vulpi, urși, copaci și alte asemenea personaje, iar asta se traduce în bani pe care părinții îi cheltuiesc în costume. Unii dintre părinții mai îndemânatici improvizează și realizează costumele acasă, alții le cumpără de-a gata, investind chiar și sute de lei în vestimentația de serbare, în timp ce alții preferă să le închirieze. ”Băiatul meu va fi soldat roman în serbarea de la grădiniță. Am decis să închiriez costumul, pentru că mă costă 30 - 40 de lei, așa l-aș cumpăra din magazin cu cel puțin 150 de lei. Oricum va trebui să mai cumpăr o platoșă, o armă, dar nu vreau să mai cumpăr cu costum pentru câteva ore de spectacol. Deja am alte trei costume acasă de anul trecut, în care am investit niște bani”, a povestit mama unui băiețel în grupa mare la grădiniță. Un alt părinte, mai norocos, a spus că fetița sa va fi Crăciuniță, iar costumul se va rezuma la un pulover și o fustiță roșie, pe care micuța deja le are în garderobă, și o căciuliță specifică. Cei care au deschis o afacere cu costume închiriate sunt asaltați de solicitări de ținute pentru serbări: spiriduși, fulgi de nea, oameni de zăpadă, Crăiasa Zăpezilor, reni, îngerași, dar și personaje din scena Nașterii Domnului, pentru diferite vârste, toate sunt căutate în această perioadă.

BANII DE CADOURI Pe lângă banii pentru costume, unii părinții au strâns deja fonduri pentru tratația copiilor și a invitaților de la serbare cu sucuri, prăjiturele, covrigei, mere și portocale, așa cum spune tradiția că se oferă colindătorilor și lui Moș Crăciun, dar și pentru cadoul învățătoarei. ”Am strâns 50 de lei: 40 de lei pentru cadoul educatoarei de Moș Nicolae și de Crăciun și 10 lei ca să închiriem un Moș Crăciun la serbare. Cam așa punem la fiecare serbare și facem cam trei spectacole pe an”, a spus mama unei fetițe de grădiniță din Năvodari. O altă mămică a evidențiat că băiatul ei și-a făcut deja lista de cadouri pentru serbare și pentru noaptea de Crăciun, iar cheltuiala va fi destul de mare pentru a împlini dorințele copilului.

