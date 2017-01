Au încercat să fure 15.000 de lei

Poliţiştii constănţeni au reuşit prinderea şi încarcerarea a trei indivizi care au încercat să jefuiască un constănţean urmând un scenariu de film. Incidentul a avut loc pe 21 septembrie, în jurul orei 17.00. Cei trei au avut un plan bine pus la punct şi au acţionat la pont, însă numai doi dintre ei au paricipat efectiv la jaf. Conform anchetatorilor, victima vizată, angajat al unei firme din Constanţa, transporta cu maşina 15.000 de lei, bani pe care trebuia să îi depună într-un cont bancar. Ajuns pe strada Topraisar, autoturismul cu care se deplasa acesta a fost blocat în trafic şi a intrat în coliziune frontală cu un Citroen din care au coborât doi bărbaţi. În timp ce unul dintre ei îl ţinea de vorbă, cel de-al doilea s-a apropiat de maşina victimei şi, cu trei bujii, a spart geamul portierei din stânga spate cu intenţia de a fura geanta plină cu bani aflată pe banchetă. Zgomotul făcut în urma coliziunii celor două maşini i-a scos din case pe oamenii care locuiesc în zonă şi planul tâlharilor a fost dat peste cap. Ei au urcat la bordul Citroen-ului şi au demarat în trombă. Angajatul a sunat la 112, iar la adresa respectivă a ajuns în scurt timp un echipaj de poliţie.

ARESTAŢI În urma cercetărilor efectuate, pe 22 septembrie a fost prins unul dintre suspecţi, respectiv şoferul Citroen-ului, Nelu Marius Ungureanu, iar după câteva zile a fost identificat şi complicele său, Ciprian Lakatos. Cei doi au fost arestaţi preventiv pentru 29 de zile sub aspectul comiterii infracţiunii de tentativă de tâlhărie. Poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, au continuat cercetările şi au avut parte de o surpriză: un al treilea bărbat coordonase din umbră jaful, planificase fiecare detaliu şi le împrumutase maşina celor doi. La sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii l-au reţinut şi pe el, acesta fiind identificat în persoana lui Cristian Salop. Bărbatul a fost încarcerat pentru 29 de zile sub acuzaţia de complicitate la tentativă de tâlhărie şi a ajuns alături de prietenii săi în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Constanţa.