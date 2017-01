Au încercat să mituiască un polițist

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au formulat, ieri, propuneri de arestare preventivă pe numele a doi bărbați, tată și fiu, care au încercat să-l mituiască pe ajutorul șefului postului de poliție Corbu, Cristian Drăgan. Ali Amet și băiatul său, Șaban Emurah Amet, ambii din Medgidia, au fost prinși în flagrant, miercuri, pe o stradă din comuna Corbu, imediat după ce i-au dat angajatului unui fast-food un plic în care se afla suma de 500 de lei. Banii ar fi trebuit să ajungă la Cristian Drăgan. Acțiunea a fost organizată de procurori în colaborare cu ofițerii Direcției Generale Anticorupție (DGA) Constanța. Potrivit anchetatorilor, Ali Amet și Șaban Emurah Amet au fost implicați de curând într-un scandal. În urma unei altercații în trafic, cei doi au distrus cu bâtele parbrizul unui autoturism. Pentru că proprietarul a depus plângere la Poliție, indivizii s-au ales cu dosar penal pentru distrugere. Marți, cei doi au fost audiați de Cristian Drăgan, căruia i-au propus să-i dea suma de 1.500 de lei pentru a-i lăsa să scape basma curată. Cristian Dărgan a refuzat afacerea, dar suspecții au insistat. Omul legii a depus o sesizare la DGA Constanța. A doua zi, Șaban Emurah Amet i-a spus polițistului că îi va lăsa o parte din bani, 500 de lei, într-un plic, la un fast-food situat în apropierea postului de poliție Corbu.

FLAGRANTUL Oamenii legii au pus la cale flagrantul, iar cei doi indivizi au fost reținuți imediat după ce au plasat banii care ar fi trebuit să ajungă la polițist. Procurorul de caz a dispus și trimiterea suspecților în judecată. Mai mult, acesta a cerut și punerea sub sechestru a mai multor autoturisme aflate în proprietatea celor doi: un Audi A8, un BMW seria 5, un Logan și un Ford Transit. Și asta pentru că Ali Amet și Șaban Emurah Amet nu au putut justifica proveniența lor. Este a doua oară când Cristian Drăgan anunță autoritățile despre tentativa unor persoane de a-l mitui. „Iubesc meseria de polițist și muncesc cu plăcere. Încercăm să venim în sprijinul comunității. Nu am nevoie de bani în plus! Meseria e cu bune și cu rele...“, a declarat polițistul.