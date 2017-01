Au îngrijit o bătrână, dar au rămas fără bani și casă

14:25:22 / 26 Ianuarie 2015

Cariera se puncteaza in timp si in practica nu in teorie!

Asta e mentalitatea tipica a romanilor iar ana e candidata perfecta pt a fi data drept exemplu!Daca ai facut o Universitate de renume cu siguranta iti lipseste educatia...este un mare pacat si demn de mila daca tu crezi ca asa-zisii tai clienti te aleg sa ii reprezinti pt universitatea care ai urmat-o! Dar daca tu mergi in continuare pe aceeasi idee ce sa iti urez...succes in continuare!