Au intrat ilegal în România

12:10:35 / 04 Martie 2015

Lasa...

Ce sa faca si ei saracii,daca in drumul spre civilizatie trebuie sa treaca prin Romania? Mai stii,oare nu de aia suntem tinuti asa in subdezvoltare si saracie,ca sa nu fim atractivi pentru emigrant,astfel sa ne pastram mai curat neamul ? Mici,saraci si cacaciosi,suntem si lasi,dezbinati,dar traim,nu ne confruntam ca puterile lumii. Aia se bat,noi privim. Pai ce daca ramanem in urma,specia umana daca va fi pe cale de disparitie,va avea ca ultime exemplare romani si chiar va avea sanse sa nu dispara,ca romanii se violeaza pana la adanci batraneti si se inmultesc in orice conditii.