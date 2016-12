Au luat 10 la Titularizare, dar preferă să rămână suplinitori! Vezi de ce!

Emoții, calcule și liste cu posturile pe care l-ar accepta și multe speranțe - acestea au fost bagajele cu care candidații care au promovat cu note peste 7 concursul național pentru ocuparea posturilor didactice - Titularizarea 2016 au venit la ședința publică de repartizare a locurilor de titular, pe o perioadă de 4 ani, care a avut loc la Liceul Teoretic ”Ovidius” din Constanța. Dacă la unele discipline candidații au mai avut de unde alege, cum este cazul educatoarelor și învățătoarelor, care au fost mai puține decât numărul de locuri scoase la concurs, la alte discipline a fost bătaie pe cele câteva locuri vacante. La învățătoare, spre exemplu, au fost 23 de candidate pe 48 de posturi, însă, chiar și așa, pentru că acestea erau la mare distanță de municipiul Constanța, câteva au plecat fără un post, preferând să aștepte următoarea repartizare a locurilor de suplinitor. ”Nu am optat pentru un post, pentru că cele la care aș fi putut să fac naveta, fiind la o distanță acceptabilă de casă, s-au dat deja. Nu am avut printre cele mai mari medii și, deși am sperat să nu se ocupe toate, nu am avut noroc. O să mai stau un an suplinitor și sper să prind un post bun la anul”, a spus una dintre învățătoarele care au participat la ședința publică de repartizare. Alți candidați au optat pentru posturi, chiar dacă erau la distanță mare de casă, sperând să obțină un transfer înainte de începerea anului școlar. În total, la Constanța au fost scoase la concurs 161 de posturi, pe care au luptat 275 de candidați.

47 DE CANDIDAȚI, 8 POSTURI Bătaie mare s-a dat pe posturile de profesor de Matematică, unde 47 de candidați au sperat să prindă unul din cele 8 posturi disponibile în acest an, dar și la Istorie, unde 18 candidați au râvnit la singurul post vacant, disponibil la Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” din Medgidia. La Matematică, 4 candidați au avut nota maximă, iar alți câțiva au avut note de peste 9,50. Cu toate acestea, niciunul dintre posturile titularizabile disponibile nu a fost în mediul urban, cele mai multe fiind la mulți kilometri distanță de Constanța. De aceea, una dintre candidatele de 10 a refuzat să opteze pentru un post titularizabil, preferând să aștepte repartizarea locurilor de suplinitor. Cu nota 10, ceilalți candidați au optat pentru locuri la Băneasa, Dunăreni sau Mihai Viteazu. ”Sunt mulțumită, dacă pot spune așa, că am prins un post de titular. Mi-aș fi dorit să fie un post la mine acasă, la Cernavodă. Am luat un post la Dunăreni, acum trebuie să văd dacă pot să fac naveta sau să mă transfer. Oricum, în fiecare an, la Matematică sunt posturi puține, așa că mă bucur că am reușit să prind un post de titular acum”, a spus una dintre candidatele de 10 de la Titularizare. Altă candidată cu notă mare, absolventă a Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân”, a spus, cu amărăciune, că de la toamnă va fi profesor la Mihai Viteazu.

REVOLTAȚI Cu adevărat nemulțumiți au fost cei care nu au mai prins nici măcar unul din posturile de la țară. ”Pentru ce ne-au mai chemat aici atâția oameni dacă totul s-a încheiat atât de rapid și am rămas pe dinafară?”, a spus unul dintre candidați, la ieșirea din sala de repartizare. Pentru aceștia rămâne însă varianta ocupării posturilor de suplinitor, unde sunt mai multe locuri disponibile, atât în mediul rural, cât și în urban. ”Mediul urban a fost preferat de candidați, însă s-au ocupat și posturile din mediul rural, în cea mai mare parte. Din păcate, avem și discipline la care nu au fost deloc posturi titularizabile, precum Geografia sau Științele Socio-Umane”, a declarat, pentru ”Telegraf”, inspectorul școlar pentru managementul resurselor umane, prof. Alina Nițu. Ședința viitoare de repartizare a posturilor netitularizabile este programată pe 19 august.