Au mai rămas 10 zile! Sunt vizați pacienții cu hepatită C!

Au mai rămas 10 zile lucrătoare, teoretic, până când vor fi stabilite laboratoarele unde bolnavii cu hepatită C își vor putea face analizele medicale indicate. Așa că bolnavii nu trebuie să se grăbească, spune președintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), dr. Vasile Ciurchea. El a declarat, miercuri, că semnatarul contractului cost-volum va comunica instituţiei lista laboratoarelor care vor face gratuit investigaţiile necesare la dosarul de aprobare a tratamentului fără interferon. Ciurchea a spus că CNAS va posta pe site (www.cnas.ro) lista laboratoarelor. Dosarul întocmit în vederea aprobării tratamentului fără interferon va fi depus la Casa de Sănătate cu care se află în relaţie contractuală medicul de specialitate (prescriptor sau curant). Conform contractului, CNAS va plăti doar tratamentul pacienţilor la care se obţine rezultat medical. De asemenea, compania câştigătoare va suporta o serie de investigaţii: viremiile de iniţiere şi finale ale pacienţilor şi fibroscan pentru stabilirea gradului de fibroză, astfel că pacienţii nu trebuie să plătească nimic, a explicat dr. Ciurchea. Potrivit CNAS, în prima etapă ar putea fi 5.000 de pacienţi care ar putea primi noul tratament pentru hepatita C, stadiul 4. Dosarul pacientului va conţine, obligatoriu, mai multe documente, acestea fiind afişate pe site-ul www.cnas.ro, la secţiunea „tratament fără interferon - informaţii asiguraţi - medicamente“.

Citește și:

S-a semnat contractul! Cine prescrie/monitorizează tratamentul fără interferon?

Informații vitale pentru pacienţii cu hepatită C!

Tratamentul modern pentru hepatită C, în octombrie!

Vestea pe care pacienții o așteptau cu sufletul la gură! Viața lor era în joc!