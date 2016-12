Au mai rămas 200 de abonamente la „Bestfest”

Iubitorii muzicii de calitate, care îşi doresc să participe, în acest an, la toate concertele din cadrul „B’Estfest”, mai au la dispoziţie doar 200 de abonamente, din cele 5.000 scoase la vînzare de organizatori. Festivalul „B\'Estfest” se va desfăşura în perioada 1-5 iulie, în cadrul complexului Romexpo din capitală. „Anul acesta, şi biletele de o zi se vînd într-un ritm mult mai alert faţă de ediţia precedentă, inclusiv cele pentru Ziua Zero şi Aftershock, iar în ultima perioadă, pe măsură ce ne-am apropiat de finalizarea programului, abonamentele au fost cele mai solicitate. Faptul că tot mai mulţi oameni îşi doresc să vină la B\'Estfest nu poate decît să ne bucure, este un semn că artiştii aleşi pentru line-up-ul acestui an sînt printre cei mai doriţi de public”, a declarat Laura Coroianu, managing partner Emagic.

Pînă în prezent, la B\'Estfest şi-au confirmat prezenţa: 1 iulie (Ziua Zero) - „The Killers” şi „Patrice”, 2 iulie - Ayo, Moby, „Polarkreis 18“ şi „Motorhead”, 3 iulie - „Klaxons”, „AB4”, „Orbital” şi „Franz Ferdinand”, 4 iulie - Santana, „The Charlatans”, „The Ting Tings”, „Looptroop Rockers”, „The Mood”, 5 iulie (Aftershock) – „Manowar”, „Holyhell”, „Trooper”, „Thunderstorm” şi „NeXuS”.

Biletele pentru „Ziua Zero\" a B\'estfest şi biletele de o zi (110 lei pînă pe 19 aprilie, 130 lei în perioada 20 aprilie - 30 iunie, 150 lei pe durata festivalului şi la intrare), cele pentru Aftershock (100 lei şi 150 lei, în funcţie de distanţa faţă de scenă), precum şi abonamentele pentru 2, 3 şi 4 iulie (270 lei) sînt disponibile pe www.myticket.ro şi în magazinele Diverta. De asemenea, organizatorii festivalului au anunţat că biletele pentru o singură zi de festival vor rămîne la preţul de 110 lei, pînă de Paşti, urmînd ca, de pe 20 aprilie, acestea să coste 130 de lei.