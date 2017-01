Au mai rămas trei necunoscute în turneul principal la Trofeul „Telegraf”

15:15:47 / 08 Februarie 2016

Editie jubiliara ratata!

Organizatorii editiei 25 a turneului au hotarat ca din fiecare serie sa mearga in fazele eliminatorii doar primele doua clasate si au facut o greseala. Cand pe parcursul se vedea din ce in ce mai clar ca turneul incet-incet isi pierde din interes greseala putea fi remediata. Dar,din incapatanare,ambitie si incompetenta,pastrandu-se sistemul,turneul a intrat in mare impas,unele echipe si sustinatorii lor nu s-au mai preocupat si s-a ajuns in situatii neintalnite in alte editii. Dupa doar 3 etape din 7 unele echipe nu mai aveau nici sanse teoretice de calificare,dupa 4 etape aproape jumatate din echipe erau deja eliminate asa ca in etapa de la finele saptamanii trecute cu exceptia a cel mult 4 partide restul se disputau in dorul lelii,cu echipe dezinteresate,descompletate sau lipsindu-le multi jucatori Cazuri de meciuri pierdute cu nonsalanta la masa verde spun multe.Sau Municipal, cu jucatori buni pierzand sperantele calificarii au incropit cugreu o echipa FARA NICI O REZERVA PE BANCA(sp re meritul lor cei din teren n-au depus armele!) Sa mai amintesc de penibilul Amicii-Mihai Viteazu 0-7!!!!,dar finalizat cu un nefolositor 3-0? Sa amintesc de distractivul 11-5 din Oportun-Telegraf. Pot fi asezate aceste "meciuri" alaturi de CFR-Vertirol, de Performer-Capitol,de Vulturii-Municipal sau de Olds Boy-Inter incredibil prin dramatism si atmosfera din tribune? Asa se face ca pana la urma decizia organizatorilor cu doar doua echipe calificante a coborat interesul si nivelul turneului JUBILIAR pana cand a dat,pe romaneste zis,CHIX. S-a ajuns ca echipe ca Vertirol(sau CFR) Capitol(sau Cariocas) Macedonia,Atletic,Inter,Olds Boy,Inter,Municipal sau Perla sa spuna adio oricaror sanse . In meciurile ultimei etape,stimati organizatori,cu greu putem prevede mecar doua meciuri cu miza si pentru acest fapt meritati toate "felicitarile" si nu stiu cum o sa va justificati pentru multe-multe meciuri distractive,cu echipe poate descompletate,sau si mai si,neprezentari In cazul in care,din nou stimati organizatori,tot mai credeti ca ati iprocedat bine mentineti trendul din aceasta editie si la urmatoarea sa se califice numai prima din grupa, sa ne demonstrati ca va intereseaza doar castigatoarea trofeului.Ambitiile,stadaniile,eforturile financiare,iparticiparea celorlalte echipe si chiar invoiri de la locurile de munca sa le treceti,cu aceeasi gandire superioara,la altele...