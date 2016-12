Au mâncat şi au băut până au fost luaţi cu salvarea

An de an, în preajma sărbătorilor de iarnă, când tradiţia românească ne îndeamnă pe toţi la bucate alese, fie de Crăciun, fie de Revelion, bolnavii cronic sau pur şi simplu persoanele care au făcut exces au ajuns să sfârşească distracţia pe patul de spital. Din păcate, şi în acest an au existat persoane care au mâncat şi au băut până i-au luat salvarea sau au fost transportaţi cu diverse maşini la urgenţele spittalelor. Sute de solicitări au fost înregistrate de serviciile de ambulanţe, inclusiv de cel din Constanţa, peste 50-60% dintre urgenţe fiind de cod galben şi roşu. Medicii spun că au existat şi situaţii când îngrijirile au fost acordate la domiciliu. Au fost pacienţi cu dureri abdominale, colici biliare, cu diferite hematoame în urma căzăturilor că nu s-au mai putut ţine pe picioare din cauza aburilor de alcool. În primele două zile ale anului, la Constanţa, la Serviciul de Ambulanţă au fost semnalate aproape 800 de urgenţe, iar în Unitatea de Primire a Urgenţelor a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa n-a prea fost linişte. Directorul medical al SCJU, dr. Cătălin Grasa, a declarat că în numai patru zile – perioada 30 decembrie 2011 - 3 ianuarie 2012, numai în Camera de Resuscitare au ajuns 45 de persoane, dintre care 29 au necesitat spitalizarea. Dintre acestea, zece au fost cazuri foarte grave şi au fost transferate pe secţia Terapie Intensivă. La Urgenţe Chirurgie Adulţi, dar şi la Pediatrie s-au înregistrat peste 160 de prezentări, dintre care 35 de pacienţi au rămas internaţi. Compartimentul de Urgenţe Medicale, Adulţi şi Copii, a fost şi el asaltat. Au fost înregistrate 488 de cazuri, dintre care 94 au fost spitalizate. Astfel, s-a ajuns la un total de aproape o mie de adulţi cu probleme severe de sănătate, peste 220 fiind spitalizaţi, restul primind tratamentele în ambulator, şi aproape 400 de copii cu diferite afecţiuni, peste 55 fiind internaţi.