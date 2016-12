Au murit actorii Jack Klugman şi Charles Durning

Actorul american Jack Klugman, care a jucat în seriale televizate în anii ’70 – ’80, a decedat la vârsta de 90 de ani. Jack Klugman a murit la Los Angeles, luni seară, a anunţat fiul său Adam, fără a oferi detalii. Jack Klugman s-a distins prin rolul unui medic legist cu sânge rece în serialul ”Quincy M.E.”, pe care l-a interpretat între anii 1976-1983 şi al unui scriitor dezordonat în seria ”The Odd Couple”, difuzată de postul american ABC în perioada 1970 - 1975. Actorul îşi pierduse vocea temporar în anii ’80, din cauza unui cancer la gât, dar ulterior şi-a revenit. A reînceput să joace în filme în anii ’90. ”A avut o viaţă minunată, s-a bucurat de fiecare moment al vieţii şi le recomandăm şi altora să facă la fel”, a declarat fiul său, Adam Klugman.

Şi actorul Charles Durning, un erou al celui de-al Doilea Război Mondial şi care a devenit faimos la Hollywood pentru rolurile sale din filme precum ”The Sting / Cacealmaua”, ”Tootsie” sau ”The Best Little Whorehouse in Texas”, a decedat la vârsta de 89 de ani. Charles Durning a murit din cauze naturale, la reşedinţa sa din New York, după cum a declarat agentul său.

Charles Durning a fost nominalizat de nouă ori la premiile Emmy, pentru roluri interpretate în seriale de televiziune precum ”Rescue Me”, ”NCIS”, ”Homicide: Life on the Street”, ”Captains and the Kings” şi ”Evening Shade”. De asemenea, Charles Durning a fost nominalizat de două ori la premiile Oscar, pentru rolurile din comedia ”To Be or Not to Be” în anul 1984 şi din musicalul ”The Best Little Whorehouse in Texas” în 1983. Charles Durning a fost şi un actor de teatru desăvârşit şi chiar a declarat că preferă teatrul, datorită efectului imediat pe care această artă îl oferă, comparativ cu cinematografia. De altfel, a câştigat un premiu Tony pentru rolul din ”Big Daddy”, într-o nouă punere în scenă din anii ’90 a celebrei piese ”Pisica pe acoperişul fierbinte”. S-a făcut remarcat în filmul din 1973 ”The Sting / Cacealmaua”, în care a jucat alături de staruri precum Robert Redford şi Paul Newman. De-a lungul vieţii sale, Charles Durning a apărut în peste 100 de filme şi în numeroase show-uri de televiziune. A fost căsătorit de două ori şi a avut trei copii.